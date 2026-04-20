連覇を目指すサンダー、最大39点差をつけてサンズに快勝…プレーオフ白星発進

4月20日（現地時間19日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、連覇を目指すオクラホマシティ・サンダーがホームのペイコム・センターにフェニックス・サンズを迎えた。

ウェスタン・カンファレンス1位のサンダーは第1クォーター序盤こそ相手にリードを許す時間帯があったものの、開始4分9秒からジェイレン・ウィリアムズ、チェット・ホルムグレンの連続得点で18－12と逆転。攻守でサンズを圧倒すると、ホルムグレンのブザービターで締めくくり、15点のリードを奪った。

アイザイア・ハーテンシュタインの得点で始まった第2クォーターは、開始2分6秒からエイジェイ・ミッチェルの2連続3ポイントシュート、ケイソン・ウォレスのダンク、ジェイリン・ウィリアムズのジャンプショット、ジェイレン・ウィリアムズのフリースローで12－0のラン。シェイ・ギルジャス・アレクサンダーも得点を挙げ、65－44と突き放した。

後半も相手を寄せつけず、第4クォーター残り5分2秒からアーロン・ウィギンズ、アイザイア・ジョー、ジャレッド・マケインの連続得点で最大39点差をつける試合運び。最終スコア119－84で快勝し、白星発進に成功した。

サンダーはアレクサンダーが15本のフリースローを含む25得点に7アシスト2ブロックの活躍。ジェイレン・ウィリアムズが22得点7リバウンド6アシスト1ブロック1スティール、チェット・ホルムグレンが16得点7リバウンド2ブロック2スティールで続いたほか、出場した14人中13人がフィールドゴールを成功させた。

なお、両チームによる第2戦は23日（同22日）に行われる。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 119－84 フェニックス・サンズ



OKC｜35｜30｜32｜22｜＝119



PHX｜20｜24｜22｜18｜＝84

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