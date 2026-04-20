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【感動】「ずっとそばにいたかった」唯一の男の子ハムスター、涙の巣立ちと家族への想いを綴った歌に感動の嵐

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が「【ハムスターソング】巣立ちの朝 byとわれ」を公開しました。動画では、一緒に生まれた子の中で唯一の男の子だったハムスターの「とわれ」くんが、大好きなママや姉妹たちから単独のケージへと移る様子を、家族との思い出を綴ったオリジナルソングに乗せて紹介しています。



動画は「ついにこの時が来てしまいました」という切ない歌い出しから始まります。とわれくんは、共に育った家族の中で唯一の男子。空気を読んで遠慮がちにご飯のお皿へ最後に入ったり、ママの「ブルトンヌ」ちゃんや姉妹たちから一歩引いて無害を主張したりと、幼いながらも気遣いを見せていた日々が明かされます。姉妹たちの下敷きになって、大人しく潰されるがままになっていたのも「できるだけみんなといたかったから」というけなげな想いからでした。



映像には、ママと一緒に回した回し車や、みんなで仲良くご飯を食べる姿、ケージの中でぎゅうぎゅうになって眠る幸せそうな日常が収められています。巣分けを控えた前日はいつもより密着し、みんなの温もりを忘れないように過ごすとわれくん。そして最後の夜、お姉ちゃんたちと回し車を力いっぱい回し、別れの寂しさを噛み締める姿が印象的です。



実は、生まれたばかりのころは毛も生えそろっておらず、無事に育つか分からなかったというとわれくん。「見捨てないでフワフワに育ててくれてありがとう」とママへの感謝を胸に、立派に成長した姿で自分だけの新しいケージへと移っていきます。離れ離れになる寂しさを乗り越え、強く生きていく決意を見せたとわれくんの巣立ちの物語は、命の尊さと家族の絆を感じさせる心温まる映像となっています。