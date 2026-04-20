◇ア・リーグ ホワイトソックス7―4アスレチックス（2026年4月20日 サクラメント）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が19日（日本時間20日）、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回無死一塁の第3打席で、3月の開幕3連戦以来、メジャーで2度目となる3試合連続の8号右越え2点本塁打を放った。

結果は5打数で一発のみの1安打。とはいえ、その劇弾は味方ナインにも、ファンにも衝撃を与えた。

フルスイングの豪快な一撃は、実況が「ムーンショット」「日本のスーパースター」と評し、ベンチでナインが壁を叩いて興奮するほど感嘆した放物線。右翼手はほぼ動かず、打球速度は114.1マイル（約183．6キロ）、飛距離425フィート（約130.0メートル）、角度35度の特大弾で、右翼後方の森林に白球は消えていった。

シーズンに換算すると58発ペースの脅威のハイペースで背番号5がアーチ量産モードに入っている。

村上は17日（同18日）のアスレチックス戦の7回、メジャー初の満塁本塁打となる6号。98.2マイル（約158キロ）の直球を叩き、バックスクリーンを超える飛距離431フィート（約131.4メートル）の特大弾となった。

18日（同19日）の同戦でも7回、外角へのカーブをとらえ、バックスクリーン左へ飛距離395フィート（約120.4メートル）の2試合連続7号ソロ。「追い込まれていたので、コンタクトを意識しながら振った。毎日同じ準備をして、同じように試合に挑むというのができているのが一番いいと思う」と話していた。