元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子が、大規模地震から１０年たった熊本の地に足を運んだ。

「熊本地震から１０年。」と１９日までに自身のインスタグラムを更新した陣内。「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．で桐谷美玲キャスターと一緒に熊本から生中継をさせていただきました。」とつづり、女優・桐谷美玲と熊本城前で肩を組むツーショットや、撮影のオフショットを公開した。「エブリィを卒業したにも関わらず熊本地震から１０年・・・今の熊本への想いを熊本出身である自分が、自分の言葉で語れたこと。本当にありがたかったです。」と感慨深げに語り、「まだまだ復旧、復興までには時間がかかりますが、これからも寄り添う気持ちを持って熊本のために私にできることをやっていきたいと思います。」と誓っている。

この投稿には「涙うるうるでした」「皆が忘れずにいることが大切ですね」「これからの熊本城、楽しみです」「陣内さんの熊本への思い凄く伝わりました」「なだ復興の途中である事伝えて下さりありがとうございました」など、共感する声が寄せられている。