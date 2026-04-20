『ドラゴンボール』新作ゲーム2027年発売決定 鳥山明さん描く新キャラ登場『ドラゴンボール ゼノバース３』最新映像公開
人気アニメ『ドラゴンボール』の最新ゲーム『ドラゴンボール ゼノバース３』が、PlayStation5 、Xbox Series X|S、STEAMで2027年に発売されることが決定した。あわせて最新映像が公開された。
【動画】鳥山明さん描く新キャラ！公開された『ドラゴンボール』新作ゲーム映像
同ゲームは、今年1月に発表された最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」のゲームで、『ドラゴンボール』の新しい世界「AGE 1000」で活躍する鳥山明さんが描かれたオリジナルキャラクターが登場する。
「AGE 1000」では、西の都が発展し、大きな賑わいを見せており、活気あふれる街を歩き回れば、新たな出会いも待っている。そして仲間たちと共に「GS戦隊（グレートサイヤ戦隊）」の一員として、西の都で待ち受ける新たな物語を見ることができる。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画が原作。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
2013年には17年ぶりの劇場版シリーズが復活し立て続けに大ヒットする中、2015年に原作者・鳥山明さん原案によるシリーズ「ドラゴンボー ル超」がスタート。2022年には、映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』が公開、2024年10月〜2025年2月にテレビアニメ『ドラゴンボールDAIMA』が放送された。新作アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作も決まっている。
【動画】鳥山明さん描く新キャラ！公開された『ドラゴンボール』新作ゲーム映像
同ゲームは、今年1月に発表された最新ゲームプロジェクト「AGE 1000」のゲームで、『ドラゴンボール』の新しい世界「AGE 1000」で活躍する鳥山明さんが描かれたオリジナルキャラクターが登場する。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画が原作。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
2013年には17年ぶりの劇場版シリーズが復活し立て続けに大ヒットする中、2015年に原作者・鳥山明さん原案によるシリーズ「ドラゴンボー ル超」がスタート。2022年には、映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』が公開、2024年10月〜2025年2月にテレビアニメ『ドラゴンボールDAIMA』が放送された。新作アニメ『ドラゴンボール超 銀河パトロール』の制作も決まっている。