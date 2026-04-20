◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―５中日（１９日・甲子園）

弾丸ライナーで突き刺した。阪神・佐藤が３試合連続の逆転勝ちを決定づけた。１点リードの７回先頭、右腕・根尾の直球を振り抜いた打球は低い弾道でバックスクリーンにグサリ。「本当に（弾道が）低い、すごくいい打球だったなと思います」。３戦ぶりとなる今季５号ソロで、対中日戦は球団初の開幕６連勝に導いた。

自画自賛の一発は球場表示で打球速度１８０キロ、角度２１度、飛距離１２５メートル。長打になりやすい「バレルゾーン」は打球速度１５８キロ以上、角度２６〜３０度とされるだけに、米大リーグスカウトも驚きを隠せなかった。メッツ、ジャイアンツら４球団がネット裏で視察。強豪チームのスカウトは「すごい打球。昨年からさらに進化している。間違いなく上に報告する」と興奮気味だった。まさに“メジャー驚がく弾”で、近い将来の挑戦を希望する主砲の評価もどんどん上がっていきそうだ。

初回に中越え適時三塁打、５回には左犠飛で１９打点は再びリーグ単独トップに立ち、打率３割８分４厘と２冠。「目の前の試合に集中して勝利を積み重ねたい」。チームは今季最多の貯金８とし、着実に白星を量産。４番の打棒はとどまるところを知らない。（小松 真也）

〇…佐藤が甲子園カメラマン席の転落対策の必要性を訴えた。１８日の中日戦（甲子園）で、中日の三塁手・福永が飛球を追いかけた際に落下し、頭部を負傷。緊急搬送された。「僕らはある程度分かっているけれど、それでも危ないので。対策してもいい。球団とも話しながらやりたい」。試合前練習中には、球場関係者が現場を確認する姿もあった。