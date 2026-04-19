アイドルグループ『シャルロット』を卒業し、女優やタレントとして新たなステージへと歩み始めた一ノ瀬瑠菜さんの最新デジタル写真集『るたんは最強！』（撮影：LUCKMAN、税込2200円）がワニブックスよりリリースされました。



【写真】一ノ瀬瑠菜さん、17歳のときのキュート＆フレッシュビキニ

名門ミスコン「ミスマガジン2023」で読者特別賞を受賞した一ノ瀬さん。その類稀なる透明感と「かわいすぎる」ビジュアルで、“グラビア界の超新星”として一躍脚光を浴びる。アイドルグループ・シャルロットのメンバーとして人気を集めましたが、2026年2月に惜しまれつつグループを卒業。現在は女優・タレントとして新たなステージへと進んでいます。



写真集のテーマは、アメリカンテイストのレトロな田舎町を舞台にした「ちょい悪ガールの昼下がり」。 親の留守中に家でダラダラと過ごすティーンの、無防備かつ生意気で、ちょっぴり反抗期的なバイブスを表現しています。王道の制服姿から、魅力あふれる水着姿まで惜しみなく披露。誰もが思わず「るたんは最強！」と叫びたくなる１冊に仕上がりました。



【一ノ瀬瑠菜さんプロフィール】

いちのせるな 2007年2月26日生まれ 埼玉県出身 T163B83W56H84 愛称は「るたん」。ミスマガジン2023読者特別賞に選ばれ注目を集める。映画「代々木ジョニーの憂鬱な放課後」に出演。最新情報は、公式Instagram（@ichinose_2266）