◇プロ野球セ・リーグ 阪神7-5中日(19日、甲子園球場)

中日が阪神に敗れ4連敗となりました。

中日は初回、2アウトからチャンスを作り阿部寿樹選手がレフトへのタイムリーを放ち1点を先制。さらに満塁で村松開人選手がフォアボールを選び、押し出しで2点目を挙げます。

しかし先発の郄橋宏斗投手はその裏、森下翔太選手と佐藤輝明選手に連続タイムリーを浴び同点。さらに大山悠輔選手の内野ゴロの間に失点し、勝ち越しを許します。

それでも直後の2回に石伊雄太選手がレフトスタンドへ2ランホームランを放ち再び勝ち越すと、3回には、2アウト2塁から大島洋平選手のタイムリーで5-3とリードを広げました。

リードをもらった郄橋投手でしたが5回に犠牲フライとタイムリーで同点とされると、6回裏には2アウト3塁で2番手の齋藤綱記投手が近本光司選手にタイムリーを打たれ5-6と逆転を許しました。

7回裏には根尾昂投手が登板しますが、佐藤選手に5号ソロを打たれ5-7。8回は相手のエラーで先頭バッターが出塁しますが、後続が倒れ無得点。9回もヒットで先頭が出塁しますが得点できず敗れました。

中日はこの敗戦で4連敗となり、借金は「11」に膨らみました。