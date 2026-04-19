◆パ・リーグ 日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）

西武は日本ハム相手に終盤の大量得点で今季初の２ケタ得点で勝利。今カードを２勝１敗と勝ち越した。

先発・平良海馬投手は６回４安打２失点で２勝目。試合前時点で３試合に登板し、１勝１敗、防御率はリーグ１位の０・００。初回は３者凡退の立ち上がり。ところが、３回に味方が４点を先制したその裏に２死二塁からレイエスに右前適時打を許し、今季２７イニング目で初自責点。４回には万波に、今季初被弾となるバックスクリーンへの今季８号ソロを浴びたが、その後は危なげない投球で試合を作った。

７回からは２年目右腕・篠原が登板するも１点を返される。その後、２死二、三塁とし、３番手・浜屋もしのぎきれず２死満塁とされたが、４番手・糸川が初球でレイエスを三ゴロに打ち取り、１球で火消しに成功した。

両軍無得点の３回１死一、二塁で、桑原の左前適時打と二塁走者・平沢の激走で先制。その後、１死一、二塁となって打席に入った渡部聖弥外野手が左翼ブルペンに飛び込む今季３号の３ランを放った。

２点リードの８回には相手失策も絡みさらに４点を追加。なおも１死満塁で源田が右翼ポール際へ今季１号、１０年目で自身初の満塁弾を放ち一気に突き放した。