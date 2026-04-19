有名女優、炊飯器で作るお手軽チキンライス＆こだわりの副菜レシピ公開「手軽でありがたい」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の秋野暢子が4月18日、自身のInstagramを更新。炊飯器を活用した手料理と副菜2種を公開し、注目を集めている。
【写真】69歳ベテラン女優「炊飯器で出来るなんて驚き」お肉ゴロッとお手軽ケチャップライス
秋野は「炊飯器ご飯にハマってる私」「今度はケチャップチキンライス」とつづり、完成したチキンライスの写真を投稿。炊飯器に鶏もも肉、玉ねぎ、コーン、ケチャップ、コンソメ、酒、ウスターソース、そして米2合を入れて炊き上げ、仕上げにバターを加えて5分蒸らすというこだわりのレシピを明かした。
さらに、もやしと竹輪をマヨネーズ、カレー粉、醤油で味付けした和え物や、醤油、酒、みりん、酢を絡めてゴマをふった「レンコンのカラッと焼き上げ」などの副菜2種も披露。「これは冷めても美味しくいただけます。ざっとこんな感じです」と紹介し、栄養バランスの取れた食卓を公開した。
この投稿には「彩りも良くて美味しそう」「炊飯器で出来るなんて驚き」「手軽でありがたい」「副菜がめっちゃ参考になる」「炊飯器シリーズ、レパートリー豊富で尊敬」「食べてみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「炊飯器で出来るなんて驚き」お肉ゴロッとお手軽ケチャップライス
◆秋野暢子、炊飯器で作ったケチャップチキンライス公開
秋野は「炊飯器ご飯にハマってる私」「今度はケチャップチキンライス」とつづり、完成したチキンライスの写真を投稿。炊飯器に鶏もも肉、玉ねぎ、コーン、ケチャップ、コンソメ、酒、ウスターソース、そして米2合を入れて炊き上げ、仕上げにバターを加えて5分蒸らすというこだわりのレシピを明かした。
◆秋野暢子の手料理に反響
この投稿には「彩りも良くて美味しそう」「炊飯器で出来るなんて驚き」「手軽でありがたい」「副菜がめっちゃ参考になる」「炊飯器シリーズ、レパートリー豊富で尊敬」「食べてみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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