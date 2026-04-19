「全く読めないです」読むのが難しい“小田急小田原線の駅”ランキング1位は？【2026年調査】
新年度の自己紹介や挨拶で、地元の地名や最寄り駅が話題にのぼる機会も多い4月。 初対面の人にはなかなか正しく読んでもらえない、独特な響きや歴史を持つ駅名の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「小田急小田原線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「長くて読みにくい」（40代男性／神奈川県）、「ウルトラマンで有名ですが『そしがやおおくら』って読みづらい」（40代女性／長崎県）、「読み方がわからない」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「馴染みのない漢字が使われているから」（20代女性／東京都）、「馴染みのない漢字過ぎて全く読めないです。これで、かやまと読むのかと。普段使わないし見ない漢字で難しく」（30代男性／兵庫県）、「普段使わない漢字なので、間違えて読みそう」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「小田急小田原線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：祖師ヶ谷大蔵／39票2位は、世田谷区に位置する「祖師ヶ谷大蔵（そしがやおおくら）」駅です。「ウルトラマン商店街」で有名なこの駅は、都内でも有数の活気ある街並みを持ちますが、難読漢字の「祖師」が含まれるため、読み方に迷う人が少なくありません。歴史ある「祖師谷」の地名が由来となっており、穏やかな住宅街が魅力です。
回答者からは「長くて読みにくい」（40代男性／神奈川県）、「ウルトラマンで有名ですが『そしがやおおくら』って読みづらい」（40代女性／長崎県）、「読み方がわからない」（30代男性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：栢山／62票1位にランクインしたのは、小田原市にある「栢山（かやま）」駅です。「栢」という漢字自体が日常的に見かけることが少ないため、「かやま」と正しく読むのは至難の業。周辺は二宮尊徳（金次郎）の生誕地として知られ、酒匂川が流れるのどかな田園風景と、丹沢の山々を望む美しい自然が広がっています。
回答者からは「馴染みのない漢字が使われているから」（20代女性／東京都）、「馴染みのない漢字過ぎて全く読めないです。これで、かやまと読むのかと。普段使わないし見ない漢字で難しく」（30代男性／兵庫県）、「普段使わない漢字なので、間違えて読みそう」（50代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)