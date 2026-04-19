かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2026（スポーツニッポン新聞社など主催）は19日、茨城県土浦市、かすみがうら市（川口運動公園J:COMフィールド土浦周辺発着）で2万625人がエントリーして行われ、フルマラソン女子は地元茨城県の沼田夏楠（34）が2時間44分30秒で初優勝を飾った。

前半は1キロ3分50秒の男子の集団についていき、後半は3分55秒に落としながらも粘った。するとトップ争いをしていた選手が脱落。2位に3分20秒の大差をつけてゴールテープを切った。今大会はコロナ禍の前に走っているが「その時はここまでの走力がなく、ギリギリで表彰台に立てるかどうかでした」。この日は東京マラソンのエリート枠の「憧れの選手」と走れることをモチベーションにしていた。「優勝できると思っていなかったのでうれしい」と笑みがこぼれた。

茨城キリスト教学園、茨城大を経て、実業団の日立に進んだ。だが、故障続きで結果を出せなかった。一時競技から離れたが、茨城県東海村の笠松走友会から誘われ、市民ランナーとして楽しみながら走り始めると記録が延びた。昨シーズンは目標の「2時間40分切り」は果たせなかったものの、勝田全国マラソン、しまだ大井川マラソンiリバティなどで優勝を重ねた。

スタート直後の午前10時時点で気温21.1度。沼田は「暑さが好きなのでもっと暑くなれと思った」という。「私はスピードがなくて、ちょっと座骨神経痛持ちなので、スピードを出すと少し痛みが出てしまうんです。でもフルマラソンならスタミナで勝負できる。だから悪い条件の方がいいんです」。暑くなるのを見越して、数日前からのウオーターローディングも奏功した。

夫の大規さんは中央学院大で箱根駅伝を走っていて、双子の姉・莉楠さんも陸上選手として活躍した。「夫はマッサージなどをしてくれた。姉は最近、子供が生まれたのですが、それでも私のことを応援してくれていた」。沿道の声援を含め、周囲の後押しに感謝しながら優勝の喜びをかみしめた。