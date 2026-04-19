◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節 鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）

鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＣＫの流れからＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。

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採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【６・５】交代の度にギアを上げた鹿島と、後退した浦和と。カード１枚目を切った後半１９分以降はシュートすら打たせず

ＧＫ早川友基【６・５】シュートコースを切った両ＣＢとの三位一体スーパーセーブ。流れを引き寄せた

ＤＦ濃野公人【６・５】奪う、置く、撃つの流れるような３タッチで待望の今大会初ゴール。２４年の得点量産期とはひと味違う、鬼木体制下での成長も感じさせる得点

ＤＦ植田直通【６・０】「うまい」系のキャラクターが揃う浦和攻撃陣を「強い」で封じる

ＤＦキムテヒョン【６・０】愛のないバックパス、弾ませちゃいけないところでのバウンド処理など、あれれなプレーもありつつだったが、天井知らずのポテンシャルの高さは随所に。これで出場試合は９戦７クリーンシート

ＤＦ安西幸輝【６・５】何がいいって、ボールを持った時に味方が迷いなく動き出す（動き出せる）ところ。これは信頼関係から来るものだろう

ＭＦ三竿健斗【７・０】ボランチとしての五角形チャートが、グングンと広がっている。２節連続でＭＯＭ

ＭＦ柴崎岳【６・０】オナイウに出鼻をくじかれたが、その後は安定したプレーで球を散らした

ＭＦ松村優太【６・０】縦だけでなく横、斜めも有効に駆使しながらプレー。「使われる」と「使う」、どちらのクオリティーももう１段階上げたいところ

ＦＷ鈴木優磨【６・５】左に起点を作り、ミスマッチを利用した動きも多々。ゴール前侵入時の質を含め、左サイドハーフとしての水準も上がってきた印象

ＦＷレオセアラ【６・０】シュートはバーに嫌われるも、自陣まで戻る守備の献身性は特筆もの。ヒールキック、浮き球パスなど、田川と組む際の１０番的能力の引き出しも増えてきた

ＦＷ田川亨介【６・０】報われないことも多かったが、いい汗をかく献身性で最前線からチームを活性化

ＭＦ林晴己【６・０】後半１９分ＩＮ。プレーの連続性が真骨頂。林がいるサイドは、不思議と数的優位の状況が生まれやすい

ＭＦ師岡柊生【６・５】後半１９分ＩＮ。見ていて楽しい、ワクワク感あふれるプレー。粘って獲得したＣＫから決勝点生まれる

ＭＦ知念慶【６・５】後半３１分ＩＮ。特にリード後の圧は凄まじく、前進したい相手の戦意をそいだ

ＤＦ津久井佳祐【―】後半４２分ＩＮ。守備職人、ついに帰還。出場時間短く採点なし

ＤＦ小川諒也【―】後半４２分ＩＮ。オープンな展開での小川諒也の左足はジャックナイフの如し。出場時間短く採点なし

上田益也主審【５・５】白か黒かの見極め自体は言うほど悪くないが、説得力が備わっていないのが問題

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）