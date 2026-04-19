2026年4月12日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。豪華夜行バスで大阪から東京まで移動する様子を公開した。

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今回アップされた「【大阪→東京】個室の最高級夜行バスが快適すぎた【ドリームルリエ】」は、22時にJR大阪駅を訪れた場面からスタート。最終の東京行き新幹線はすでに出発済み、寝台特急のサンライズも満席という状況の中、選んだのは23時発の夜行バスのドリームルリエ18号だ。しかも、今回は「プレシャスクラス」と呼ばれるデラックスな個室席を予約しているという。

出発予定時刻7分前に到着したバスに乗り込むと、豪華な個室を見て「バスの中とは思えない」とコメント。プレシャスクラスは前方6席のみで、重厚感のあるパーテーションに囲まれた広々とした空間が広がる。座席には大きな毛布や蒸気で温まるアイマスクなどのアメニティが用意されており、リクライニングは156°まで倒れる仕様だ。さらにレッグレストも完備しており、「夜行バスでしんどくなるのは足ですからね。これはかなりいいと思いますよ」と快適さをアピールした。トイレも清潔で、東京まで快適な旅ができそうだ。

定刻通り23時に大阪駅を出発。新宿駅には翌朝6時56分、東京駅には7時21分の到着予定だ。大阪メトロの電車と並走する車内でおにぎりを食すと、高速道路に進入。スピードも80km/hを超えてきた。バスはWi-Fiも完備しており、実測約9.4Mbpsと動画視聴にも支障ない速度が確認できた。

消灯後、0時25分に滋賀県・土山サービスエリアで休憩。歯磨きをしてバスに戻り、0時45分にサービスエリアを出発し、就寝した。愛知県内での乗務員交代で一時目が覚めたものの、朝5時に神奈川県・鮎沢パーキングエリアに到着した際には「体の疲れはほぼありません。ちゃんと寝られました」と振り返る。食堂で味噌汁を一杯頼んで体を温めると、再び東京へ向けて出発。6時15分に車内の明かりが点くと、バスは東京都内へ進入した。

沿道に広がる朝焼けのグラデーションを眺めつつ、首都高速道路を走ってバスタ新宿に到着。乗客を下ろして、東京駅に向かっていく。順調に都内を走り、7時5分に終着の東京駅・日本橋口へ到着だ。スーツは、「めちゃくちゃ良かったですね。何よりレッグレストがかなり体を楽にしてくれていました」と乗り心地を総括して動画を終えていた。

そんな同動画には、「新幹線の終電が終わっても、夜行バスならなんとかなるからいいな」、「個室バスで大阪から東京まで私も出かけてみたい！」、「ドリームルリエすげえ」などのコメントが寄せられていた。

（文＝高橋梓）