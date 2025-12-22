ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 福原愛さんが再婚＆妊娠 お相手は年下の知人男性、すでに婚姻届も提… 福原愛 卓球 結婚 妊娠・出産 時事ニュース スポニチアネックス 福原愛さんが再婚＆妊娠 お相手は年下の知人男性、すでに婚姻届も提出 2025年12月22日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 21日、福原愛さんが妊娠していることがスポニチ本紙の取材で分かった お相手は一部で報じられていた年下の男性で、婚姻届は提出済みだという 「年明けにもうれしい報告が聞けそうだ」と関係者は見通しを示している 記事を読む おすすめ記事 今田耕司 結婚に踏み出す準備するも「俺が断ってるんじゃないの。俺は断られてるの」 2025年12月20日 12時23分 長らく愛された少女時代とApinkに転機 初の“既婚者”誕生へ…ティファニーとユン・ボミが結婚を発表 2025年12月18日 12時24分 現役書店員で芸人初の日本推理作家協会会員「父親になりました」結婚発表から２カ月で第１子誕生 2025年12月18日 9時47分 明石家さんま、長男の結婚式に参加「あんまり前例がないことやと思うんで」肩書も独特 2025年12月15日 12時32分 栗原恵さん 夫との出会いは偶然“すれ違い”「先ほど銀座でという形で始まるDMが来ていて…」 2025年12月16日 15時53分