『相葉マナブ』世界的パティシエ・鎧塚俊彦が登場！“鎧塚流いちごスイーツ”をマナブ

相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。

本日4月19日（日）放送の同番組の舞台は、神奈川県横浜市青葉区に位置するいちご農園。ゲストに日本を代表するパティシエ・鎧塚俊彦を迎え、小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）とともに、今が旬のいちごスイーツを学ぶ。

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今回お世話になるのは、税理士と保育園経営も兼業し、さらに競泳でアテネオリンピック出場の一歩手前までいったという肉体派の農家さん。

そんな農園で収穫・試食するのは、3種類のいちご。家庭でもおなじみ、甘味と酸味のバランスがとれた「紅ほっぺ」、桃のような香りと甘味が強い「ベリーポップすず」、農園で一番人気だという甘味・酸味・風味・うま味が四拍子揃った「よつぼし」など、個性豊かなラインナップが揃う。

相葉たちは採れたてのみずみずしいいちごを食べ比べ、「めちゃくちゃ甘い…素晴らしい！」とその味わいに感動。鎧塚も「いちごは日本のパティシエにとって一番密接で大切なフルーツ」と語り、酸味と甘みのバランスなどプロの目線からいちごの魅力を解説する。

いちごの魅力を学んだあとは、いよいよ3品種それぞれの特徴を生かした鎧塚流のスイーツ作りに挑戦する。

今回最大の見どころとなる「いちごのショートケーキ」では、相葉らが本格的なパティシエの技に大奮闘。

生地のキメを整えるための「8の字」の混ぜ方は、以前鎧塚から教わったはずがすっかり忘れており、一から指導を受ける事態に。

また、生地が焼き上がるのを待つ合間には、澤部が「ショートケーキのいちご、先に食べる派か、あとで食べる派か分かれますよね」と切り出し、プロである鎧塚のこだわりに耳を傾ける一幕も。

◆番組恒例!? 鎧塚と小峠の小競り合いが勃発

調理の合間には、小峠のことが気になって仕方ない鎧塚がたびたびちょっかいを出し、2人の間で小競り合いが繰り広げられる場面も。

ジャムの加熱中に鎧塚から「いちごに関する何か（小話は）ないの？」と急に話を振られた小峠は必死に考えを巡らせるが、無事にエピソードを絞り出せるのか？

そして、「次に鎧塚シェフから習いたいお菓子」という話題では、相葉のリクエストで「焼きたてのフィナンシェ」作りの構想が持ち上がり、一同が沸き立つ。

鎧塚が「まずはアーモンドを採りに行って…」と冗談交じりに話を進めると、相葉が「アーモンドってどこで採れるの!?」と無邪気に返し、終始笑いの絶えない軽やかなトークが繰り広げられる。