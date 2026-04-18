＜兄嫁、ぼったくり？＞母の送迎で請求されたガソリン代、本当に2万円？領収書を見せてほしい…
両親のお世話が必要になっても、遠くに住んでいると実家に帰れないこともあるでしょう。そうなると他のきょうだいにお願いすることになりそうですが、お金のことで揉めることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『兄がお嫁さんに母の買い物や病院の付き添いを頼んでいますが、ガソリン代に2万円を請求しています。おかしいですよね？ ガソリン代までとるのもどうかと思う。頼んでいるから仕方ないけれど、領収書を出すように言ってもいいですか？』
請求は妥当…でも金額は明確にする方がいい
『ガソリン代、親の通院や買い物でかかるのなら、請求してもよくないですか？ 私の場合は実母の世話で電車利用ですが、積もり積もると結構な金額になりますよ。もちろん他のきょうだいに疑問を抱かれないためにも、明朗会計にするべきだとは思うけど』
お母さんに関することでお金がかかるのであれば、その分はきちんと請求してもよいのでしょう。ただ何にいくら使ったのかは、きちんと示してもらってもよさそうですね。ガソリン代や食事代など領収書やレシートを見せてもらえれば、投稿者さんも納得できるのではないでしょうか。
義姉への手間賃だと思えばいい
『兄も投稿者さんも手伝えないなら仕方がないじゃない？ 手間賃と思えば？ 兄嫁が働いてないとしても、予定があるでしょうに。時間を割いてもらってありがたいね』
義姉が仕事をしていてもしていなくても、予定を調整して、お母さんのために時間を使っていることになります。車を運転して病院やお店に行って、そこでもずっと付き添っているのですから、ガソリン代2万円には義姉の手間賃が入っていると考えてもよいのではないでしょうか。
外注の場合、もっとお金がかかるよ
『義姉に頼むのではなく外注すれば？ 今よりお金がかかるのがわかるよ』
『義姉がしていることを外注したらかなりの額だよ。働いている、いない関係なく、義姉を拘束して、まさか親にかかる実費以外は支払いませんと思っている？』
義姉がガソリン代に上乗せして請求していると感じるのであれば、外部のサービスを活用することもできるのでしょう。ただし、そうなるとガソリン代2万円どころの話ではなくなるかもしれません。外注することなく、義姉が自分の時間を使ってくれているのですから、お母さんに使っている実際の金額にプラスしてお金を渡すくらいはしてもよさそうですね。
納得できないなら自分がやればいい。できないなら口出しは無用
『投稿者さんが代わりに買い物、病院、すべて対応したら？ 何もしないのに文句だけ言うのは一番うざいよ』
『ガソリン代＋手間賃だとしても、投稿者さんも兄もお母さんのお世話ができなくて義姉にお願いしているんだから、2万円の請求はよいのでは？ そのほうがお互い気兼ねないでしょうね。お母さんのお世話ができないなら、口を出さないほうがうまく回ると思います』
お母さんのお世話を兄や投稿者さんではなく義姉が行っているのであれば、ガソリン代だけではなく、手間賃が入っていると考えてよいのではないでしょうか。義姉からすれば義母のお世話ですから、気を遣いますし、付き添えば時間を使うことになります。そうした負担に対する感謝の気持ちとして、ガソリン代2万円を渡していると考えれば納得できそうです。投稿者さんは2万円が多いと思っているのかもしれませんが、これを指摘すると義姉から「だったら自分たちでやってください」と言われてしまう可能性もあります。投稿者さんも兄もできないからこそ義姉がお母さんのお世話をしているのですから、そこはきちんと理解しておきたいですね。義姉に任せている以上、口出しはしない。これがみんなにとって最もよい結論になるのかもしれません。