フリーアナウンサーの有働由美子さん（57）の“病床カット”が注目です。有働さんのマネージャー公式インスタグラムが、16日までに更新したもので、ドラマで演じる役として、入院着でベッドに横たわっているシーンです。



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公式インスタグラムは、「本日、4月14日（火）22時〜『時すでにおスシ!?』第二話放送です」と有働さんが出演中のTVドラマ「時すでにおスシ!?」（TBS）を紹介。あわせて、「骨折をして病院のベッドにいる何故かドヤ顔の有働さんのオフショット...ぜひご覧下さい」と添えて、有働さんのドラマオフショットを公開しています。



有働さんの演じる役には、ドラマの第1話で足を負傷し入院する場面があります。左足首に固定具をつけ、小さく微笑む有働さんの写真の真相に、安堵するコメントも寄せられています。



SNSでは、「マジで骨折して入院してるのかと思った〜」「ドラマだと知り安心しました」「有働さんも！？とびっくりしてしまいました」「有働さん、嘘でしょ！？」「顔が病人ですよ すごい！有働さん」「この表情には…ドッキリさせられました…」などのコメントがありました。



なお、公式インスタグラムはユーザーからのコメントを受け、「コメントたくさんありがとうございます！こちらドラマの役です！！！有働さんは元気ですよ」と補足しています。