「楽天９−１ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）

楽天は２連勝で、３カード連続勝ち越し。今季最多の貯金４とした。１１勝７敗とし、ナイターで対戦する首位タイのソフトバンク、オリックスとこの時点で並んだ。

打線は浅村が待望の今季１号本塁打を放った。５点リードの五回１死一塁、ロッテ先発田中から左翼のホームランゾーンに運ぶ２ラン。「打ったのはフォーク。打てて良かったです」とコメントした。

この日は三回の２打席目にも右越え２点二塁打を放っており、この一発で計４打点。七回にも中前打を放ち２試合連続の猛打賞とした。

前夜サヨナラ打を放った村林は三回に三塁強襲の先制２点適時打、五回には左前適時打と勝負強い打席を見せた。七回には伊藤裕が左越え１号２ランを放ち加点した。

先発のウレーニャは来日初勝利。６回を毎回の６安打、３四球と走者を許しながら要所をしのいで１失点だった。

「感覚も良く、ゲームを作れたことは良かったです。ただ、球数が増えてしまったことは次回への反省です。イニングをもっと投げられるように調整していきたいと思います」とコメントした。