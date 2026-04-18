女性アイドルグループ「iLiFE！」が18日までに、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの活動終了を伝えた。

「【恋星はるか大感謝祭】」と書き出して「5月24日をもって恋星はるかのサポート期間終了となります」とサポートメンバーとして加入していた恋星はるかの活動終了を報告、「はるちゃんのiLiFE!としての最後のステージを見届けよう」とつづった。

恋星はるかは在籍中のアイドルグループ「のんふぃく！」の活動に専念する形となる。

添えられた画像にはメンバーからの寄せ書きがびっしり。「沢山のサポート本当にありがとう」「いっぱい支えてくれてiLiFE!の可愛いピンクでいてくれてありがとう」「はるかさんと一緒に活動できた時間は宝物です」などのコメントが寄せられた。

またコメント欄では「はるちゃんのiLife好きだったなぁ、正規になってほしいけど忙しそう…」「無理無理悲しい…はるちゃんがサポートに入りたての頃からまだ数日しか経ってない様な感覚」「はるちゃんのパフォーマンスが大好きだよ！お疲れ様でした！」「はるちゃんがiLiFE!のサポートメンバーでよかった」など温かい声援が送られた。