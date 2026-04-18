ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」が１７日放送され、この日気象庁が４０度を超える気温の名称について「酷暑日」と呼ぶことについて取り上げた。

番組ではこの日午前に発表された最高気温４０度以上の日の名称が決まったことを特集。気象庁のアンケート結果で、総回答数４７万超の半数近くの約２０万３０００票を占めた「酷暑日」だったことを紹介した。

気象予報士でＣＢＣの沢朋宏アナウンサーは「有識者の方々の意見として、“社会的にもなじみがあり、日本語として適切じゃないか”ということでした」と伝えたが、「私は反対です。もちろん反対です。明言します」と突然の宣言。ＭＣの石井亮次アナウンサーは「エッ、エッ！？もう決まっちゃったんだからさあ」と大慌てだった。

沢アナは「私は『超猛暑日』推しだったんです」と、アンケートでは約６万６０００万票の２位だった「超猛暑日」を指示していたと説明。「言いにくい言葉にするべきだ。その理由は、４０度を超える気温というのは、人間がエアコンなしで生きていけない。そんな言葉になじみのある言葉を当ててどうするんだと。４０度以上がなじみのある世界になっちゃうぞというので、僕は『酷暑日』ではダメだと思ってたんですが。『酷暑日』になりましたので、きょうから『酷暑日』と言います」と持論を展開した。石井アナは「認めてくださいよ。こんだけ多かったわけですから」となだめていた。