元乃木坂46・高山一実、バナナマン・日村勇紀の似顔絵動画に絶賛の声「可愛らしい絵」「特徴捉えてる」
【モデルプレス＝2026/04/18】元乃木坂46の高山一実が4月16日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の似顔絵を披露した。
【写真】元乃木坂人気メン「可愛らしい」と話題のイラスト
高山は「日村さん」とつづり、テレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）でMCを務めていた日村の似顔絵を見せる動画を投稿。日村の特徴的なヘアスタイルや表情を掴んだ似顔絵ショットに「結構似てるこれ」とコメントしている。
この投稿にファンからは「さすがかずみん」「そもそも絵が上手すぎる」「HK3（日村嫌い3）思い出した」「可愛らしい絵」「特徴捉えてる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆高山一実、日村勇紀の似顔絵公開
高山は「日村さん」とつづり、テレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）でMCを務めていた日村の似顔絵を見せる動画を投稿。日村の特徴的なヘアスタイルや表情を掴んだ似顔絵ショットに「結構似てるこれ」とコメントしている。
◆高山一実の投稿が話題
この投稿にファンからは「さすがかずみん」「そもそも絵が上手すぎる」「HK3（日村嫌い3）思い出した」「可愛らしい絵」「特徴捉えてる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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