『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode03あらすじ＆場面カット公開！ 八乙女光演じるミーターのWEB予告も
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、Episode03のあらすじと場面カットが公開された。また、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）が演じるミーターのWEB予告も公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
このたび、4月19日（日）より放送のEpisode03「月をみあげたら」のあらすじと場面カット、さらに八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode03も公開された。
＜Episode03「月をみあげたら」あらすじ＞
謎に包まれた新人アイドル・リリィのステージは注目を集め、流もその姿に心を動かされていた。一方、塔子が所属する事務所「プロダクションわんすもあ」へやってきたリリィは、もうひとりのアイドル・青園（あおぞの）せなと出会う。
＞＞＞Episode03場面カットをすべてチェック！（写真17点）
そして、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode03も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
＜Episode03「月をみあげたら」あらすじ＞
謎に包まれた新人アイドル・リリィのステージは注目を集め、流もその姿に心を動かされていた。一方、塔子が所属する事務所「プロダクションわんすもあ」へやってきたリリィは、もうひとりのアイドル・青園（あおぞの）せなと出会う。
＞＞＞Episode03場面カットをすべてチェック！（写真17点）
そして、八乙女光（Hey！ Sɑy！ JUMP）演じるミーターがナレーションを担当する「ミーターの次回予告便」Episode03も公開された。こちらもぜひチェックしてほしい。
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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