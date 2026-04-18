お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が18日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。親しくしているお笑い芸人を明かす場面があった。

休日は何をしているかと問われた大久保は「洗濯して犬の散歩行って掃除機かけて、いろいろやっているうちに午前中終わるでしょう」と愛犬の世話などで時間が取られるとした。

MCの「品川庄司」庄司智春が「後輩の芸人さんとかと遊んだりもするんですか」と尋ねると、「昨日黒沢（かずこ）さんと、森三中の。肉食いに行こうぜって言って、ステーキハウスみたいなところへ行って」と大久保。

「そしたら2切れ食べたら胃にもたれちゃって」と苦笑した。

友人がつかまらないときは「もうあたし1人で。全然大丈夫になっちゃった」と平然。それでも「たまに信じられない孤独と不安が襲うときはあるよ。びっくりするぐらい」と明かし、スーパーで母親が子供にしかったりしていると「ここは今からだんらんがあって。そういうこと考えると足から崩れ落ちそうになるよ。夕方の時間と相まって」と続けた。