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「君が死刑になる前に」第3話考察！「伊藤刑事は事件に関与している」衝撃の疑惑が浮上

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読売テレビ「君が死刑になる前に」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【君が死刑になる前に】第３話ドラマ考察 刑事と汐梨の２人とも事件を隠蔽している！ 加藤清史郎 唐田えりか 与田祐希 内博貴」を公開した。



動画では、同ドラマ第3話の描写をもとに、内博貴演じる伊藤剛刑事と唐田えりか演じる大隈汐梨の双方が、事件の隠蔽に関与しているのではないかという考察を展開している。



トケル氏はまず、伊藤刑事の不審な行動に着目する。第1話で加藤清史郎演じる坂部琥太郎たちに対し、コンビニで飲酒のチェックをしていた点について、「琥太郎たちがここに来ることを知っていたんじゃないか」と、未来を予知しているような疑いがあると指摘。さらに第3話における、ニシダ・コウキ演じる深沢心太刑事とのやり取りの中で、「毎回遅れてくる」と指摘されたことや、「生臭い匂いがした」と言われたことを挙げ、「伊藤刑事は事件の隠蔽をしようとしている人ではないか」という見解を示した。



続いて、伊藤刑事と汐梨の双方が誰かをかばい、連鎖的に隠蔽工作を行っているという仮説を展開。汐梨がかばっている人物については、与田祐希演じる月島凛の可能性が最も高いと考察した。その背景として、1人目の被害者である小谷隆一に襲われそうになった凛が、抵抗した末に突き飛ばして死なせてしまい、それを目撃した汐梨が凛を守るために事件を隠蔽しようとしたというストーリーを提示している。



また、凛の行動についても言及し、自身が小谷を殺害したことが明るみに出ないよう、汐梨が犯人だと確定させたい思いがある一方で、「私は真実を知りたいだけなんで」という発言から、なぜ汐梨が逮捕されたのかを知りたがっていると分析した。



最後にトケル氏は、伊藤刑事自身の現状についても推測。「伊藤刑事も事件に関わるうちに、誰かによって命を奪われていたりして」と述べ、自治体の不正資金支出をめぐる「汚職事件」が連続殺人の背景にある可能性を示唆した。