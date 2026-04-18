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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「修学旅行先が北朝鮮…日本人は知らない朝鮮学校の実態」と題した動画を公開した。朝鮮学校に小中高合わせて12年間通った卒業生を招き、ベールに包まれた学校生活の実態や、生徒たちが抱く日本・北朝鮮・韓国へのリアルな認識について対談を行った。



動画の冒頭、パクくんが「朝鮮学校では何を学ぶのか」と単刀直入に尋ねると、その卒業生は「大きくは朝鮮民族の文化と言葉を学ぶ」と回答。内容は北朝鮮寄りに偏っているものの、そこで学ぶ朝鮮語は「方言くらいの違い」で韓国人とも十分に意思疎通ができるという。また、かつては教室に金日成・金正日親子の肖像画が掲げられていたが、2000年代の拉致問題発覚以降、小中学校では撤去されるなど、社会情勢に応じて変化している内部事情も明かされた。



話題は学校での「思想教育」へ及ぶ。卒業生は、朝鮮戦争について「韓国が先に侵攻してきた」と教わった際、当時の韓国軍の装備や米軍の動向を独自に調べ、「おかしいだろ」と違和感を抱いたエピソードを披露。周囲の友人にも小学生の頃から学校の教えを鵜呑みにせず、冷静に見ている生徒がいたと振り返る。

日本に対する教育についても、植民地時代の「加害」の歴史は強調されるものの、「だからといって感情的に日本人が嫌いだとか、日本の文化は嫌だとか、そういうものはない」と断言。歴史認識と現代の日本文化を楽しむ感覚は別物として捉えられている実態を語った。



自身のアイデンティティについては、「日本は自分が生まれた国」「韓国は自分の先祖が生まれた国」「北朝鮮は同じ民族が暮らしている国」と定義。

かつては多くの在日コリアンが「朝鮮籍」を保持していたが、現在は海外渡航の利便性などから「韓国籍」を選ぶ人が増えているという現実的な側面も解説した。



最後に卒業生は、「朝鮮学校はスパイ養成学校だとか、北朝鮮と全くイコールだとか思われる」ことへの誤解を解きたいと強調。学校という組織の影響は受けつつも、中には多様な考えを持つ個人が存在していることを訴えた。



政治的な対立構造の中にある朝鮮学校だが、そこで育った個人の視点を知ることができる貴重な証言となっている。