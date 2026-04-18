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栄地区最高層の211m！新たなランドマークは「コンラッド」や「TOHOシネマズ」を擁する複合施設だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アーバンリポート」が、「【高さ211ｍ】栄地区最高層"ザ・ランドマーク名古屋栄"が開業へ！コンラッド名古屋が誕生！」と題した動画を公開した。2026年夏に名古屋市栄地区に開業予定の超高層複合ビルの全貌と、それが街にもたらす新たな魅力について解説している。



動画では、かつて「栄広場」として約50年にわたり暫定利用されてきた、栄駅直結の一等地に誕生する「ザ・ランドマーク名古屋栄」の概要を紹介。高さ211メートル、地上41階、地下4階建ての同施設は、栄地区で最高層のビルであり、圧倒的な存在感を放つ。



建物はホテル、オフィス、シネコン、商業施設で構成される。高層部には、ヒルトンのラグジュアリーブランド「コンラッド」が東京、大阪に続く国内3軒目として開業し、名古屋の都市ブランド力向上に貢献する。中層部のオフィスフロアは、竣工前にもかかわらず成約率が98パーセントに達しており、需要の高さがうかがえる。また、全10スクリーンを備える栄エリア初のシネコン「TOHOシネマズ名古屋栄」や、J.フロント リテイリンググループが手掛けるラグジュアリーモール「HAERA」が開業し、新たな娯楽と買い物の拠点となる。



さらに、低層部には久屋大通公園の眺望を楽しめる屋上広場が整備されるほか、ビルの外装は見る方向によって異なるデザインが採用されている。最上部では多様な色のライトアップが可能であり、テレビ塔やオアシス21と一体となった街全体での演出も構想されている。



動画の終盤では、名駅地区と栄地区を中心とした新たな交通システム「SRT」の運行にも触れ、「国内外に注目される魅力ある街づくりを進めていってほしい」と期待を寄せた。「ホテル、オフィス、シネコン、商業施設のどれもが、多くの人を惹きつける魅力ある施設としてにぎわいを生むことを期待」と語る通り、栄地区の新たなランドマークの誕生は、周辺エリアにさらなる活気をもたらす起爆剤となりそうだ。