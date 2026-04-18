　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1140円高の5万9940円と急騰。日経平均株価の現物終値5万8475.9円に対しては1464.10円高。出来高は1万1817枚となっている。

　TOPIX先物期近は3841ポイントと前日比71.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は80.19ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59940　　　　 +1140　　　 11817
日経225mini 　　　　　　 59940　　　　 +1140　　　192670
TOPIX先物 　　　　　　　　3841　　　　 +71.5　　　 16673
JPX日経400先物　　　　　 34760　　　　　+755　　　　 618
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　 +13　　　　1310
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース