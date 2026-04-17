アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・早瀬ノエルが１７日にＳＮＳを更新。キラキラ衣装ショットを公開した。

インスタグラムで「４／１４日にリリースしました『メガフォン』聴いてくれてますか？」と早瀬ノエルのソロ楽曲をリリースしたことを報告。「本番で使ったメガフォンは自分でキラキラにデコりました グッズ撮影の時はまだ未完成でまだキラキラ少し少なめだけどこの後にさらにアップデートされてます」とつづり、衣装や髪飾りなど全てがキラキラ仕様になっている自身の姿をアップした。

続けて「あと実は本番のために＠ａｏｃｈｉ＿ｙｏｎｃｏさんが衣装に合わせてネイルチップを製作してくれてました！かわいい〜 右手の中指のチップだけ本番中ギターの演奏してる時に吹き飛んじゃってなくなっちゃったけど．．．誰か持って帰っちゃったかな〜？」と明かして締めくくった。

この投稿には「バランスが最高すぎ」「自己プロデュースうますぎる」「アクスタにして欲しい」「このビジュ好きすぎて拳」「お人形さんですか？」「鬼リピしてる」などの声が寄せられている。