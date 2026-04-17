4月17日、ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手が現役引退を発表した。それを受けて、元ペアのフィギュアスケーターでタレントの高橋成美が自身のXを更新。彼らへのメッセージを綴り話題となっている。

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仕事急増の裏に知性と誠実さ

「三浦選手と木原選手は、同日にそれぞれのSNSを通じてコメントを発表。連名で綴られた文章には、『今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました』と引退を報告しました。これまで応援してくれたファンや関係者の方々への感謝を綴り、『私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です』と強い決意と誇りをにじませ、ともに決断に至ったことを明かしました」（スポーツ紙記者）

オリンピックから2カ月後の突然の発表に世間も騒然。同時に労いの声も溢れていた。

さらにコメント発表後に、2人のオリンピック演技中の解説を行った高橋が反応。三浦選手のXのポストを引用する形で《これからもずっと応援します》と自身のXでエールを綴った。

そんな高橋の行動にファンも釘付けに。ネットには絶賛する声が溢れていた。

《直接じゃないけど伝えられるって素敵なこと》

《成美ちゃんにも感謝とお礼を言いたい》

《りくりゅうの勇退後を見守る成美さんを応援してます》

これまでりくりゅうペアにエールを送り続けてきた高橋。彼らの活躍と同時に彼女の好感度も爆上がりしていると前出のスポーツ紙はこう指摘した。

「高橋さんは2013年1月に木原選手とペアを組み、その1年後にソチ五輪に出場しています。しかし当時は思った結果が出ず、約2年の活動後にペアを解消。それから13年の時を経て、ミラノでは高橋さんがりくりゅうの解説を担当することになりますが、号泣しながら『宇宙一すごい』と賛辞を贈った解説には国民も涙。過去の悔しい思いを正直に明かしながらもペアを讃える姿は、多くの人の心を動かしたのです」

りくりゅうとともに広がった高橋成美の名前。ミラノオリンピック以降、高橋の仕事は急増し、今ではテレビで見ない日がないほど露出度が上がっている。

「高橋さんへのオファーは止まらず、報道番組のコメンテーターやバラエティ番組など多方面で活躍しています。高橋さんのInstagramでは毎日のように出演番組の宣伝投稿が続いていて、見ない日がないほどかなり多忙な毎日を送っているようです。もともと天然な明るいキャラクターや、7カ国語話せるという知性派でもあり多才な高橋さん。今ノリに乗っている彼女をメディアも放っておかないでしょう」（芸能プロ関係者）

高橋は、いま“宇宙一”忙しい解説者となっている。