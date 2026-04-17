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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

自宅の引き出しを開けると、買い足してきた精密ドライバーが何本も眠っている。ガジェット好きほど工具も増えがちなこのジレンマ、そろそろ終わりにしませんか？

machi-yaに登場した「M-XTR 148-in-1」はビットや付属工具が総勢120種も揃った精密電動ドライバーセット。プラスやマイナスはもちろん、Y字などの特殊ネジにも対応。

精密ドライバーを何本も買い足してきた人にとっては集約と整理を一気に進められそうなセットになっていたのでおトクな先行割引価格も含めて見ていきましょう。

本体40g！120種精密ビットで、電動/手動も自由自在のペン型マルチドライバー！ 9,980円 【早割 37%OFF】 詳細をチェック

スリムな本体で正確に作業

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本製品は電動ながらマーカーペンぐらいのサイズ感で操作性も高そうなのがポイント。色も白と赤のコントラストで目立つのがいいですね。

本体の重量はわずか40gかつ握りやすくグリップ感のある設計になっているとのこと。

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パワー（トルク）は最大0.25N.mで精密ドライバーらしい繊細な作業が可能。もう少しトルクを掛けたい場合には手動ドライバーも付属しているので抜かりなしですよ。

総勢120ツールで特殊ネジも潰れたネジもOK

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本体を支える120種のビットやツールたち。一般的なプラスやマイナスはもちろん三角や星型なども完備。さらにSIMカード用ピンやピンセットなどのガジェット整備に必要なツールも含まれています。

潰れたネジもお任せあれ

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ガジェットのネジは繊細で小さいものが中心。雑に扱うとネジ山を潰れてどうにもならないことに……。

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その場合でも「M-XTR 148-in-1」にはスクリューエクストラクターが付属しているので、潰れたネジも救済できますよ。

ガジェットライフの良き相棒に

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本体はもちろん携行性も抜群ですが、キット全体でも手帳くらいのサイズ感かつ830gと軽量なので気軽に持ち歩けるでしょう。

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今後買い足さなくてもいいぐらいツールが揃っているので、ガジェット整備や工作が趣味の人はぜひチェックしてみてください。

※ スマホなど電波を発する機器の分解や修理は電波法等に抵触する場合があるので事前に確認や注意が必要です。

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Source: machi-ya