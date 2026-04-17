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トケル「光誠を突き落としたのは更紗」『リボーン』初回放送から今後の展開を大胆予想

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【リボーン】初回ドラマ考察 突き落としたのは更紗！ 高橋一生 中村アン 鈴鹿央士 最新 最後のヒーロー」と題した動画を公開した。テレビ朝日系ドラマ『リボーン～最後のヒーロー』の初回放送を受け、高橋一生演じる根尾光誠を突き落とした犯人や、複雑な転生の設定について独自の視点で考察を展開している。



動画の冒頭でトケル氏は、初回放送で「一番気になったのは、高橋一生さん演じる光誠を突き落としたのが、中村アンさん演じる更紗ではないか」と指摘。放送前は、光誠が自ら命を絶って転生した、あるいは小日向文世演じる野本英治が突き落としたという展開を予想していたと明かす。しかし、劇中の描写から英治もすでに亡くなっている可能性が高いとし、神社での不穏なシーンから「英治が願ったことによって、このタイムスリップというか転生が起こっているのかな」と推測した。



犯人像についてトケル氏は、光誠を突き落とした人物が黒い服を着ており、「押している人の手が女性の手っぽかった」「髪もちょっと長そうに見えた」と分析。市村正親演じる東郷義隆の可能性も疑いつつも、身体的特徴から池谷更紗である可能性が高いと結論づけた。動機については、元の世界線で更紗が光誠に対して何らかの恨みを抱いていたのではないかと推測している。



さらに、光誠と、同じく高橋一生が演じる野本英人の関係性についても言及。光誠が英人の体に転生している状況を踏まえ、「英人が光誠に成り代わっているパターンもあるのかな」と、両者の入れ替わりや並行世界の存在を示唆した。また、英人も優秀な人物であることから、今後お互いの存在に気付く展開もあり得ると多角的な視点で考察している。



最後にトケル氏は、光誠の「ネオ光誠」という名前に触れ、「新しい光誠になるという意味なのかな」と解釈を提示。また、光誠と英人の見分け方について「光誠は目が良くなっていることと、ホクロがないこと」が判断基準になると視聴者にアドバイスを送った。初回から張り巡らされた多くの伏線に対し、今後のドラマの展開に高い期待を寄せている。