ファンクラブツアー中のシンガーソングライター・あいみょん（31）が、16日までにInstagramのストーリーズを更新。近影とともに「豊橋ありがどん！」とライブ開催への感謝を綴った。

投稿されたのは、2枚の写真と1本の動画。

「その日に豊橋で開催されたライブは大いに盛り上がったようで、あいみょんさんの表情も達成感に満ち溢れていました。1枚目の写真では右腕を頭の上に掲げてほほ笑み、2枚目の写真では柔軟体操のようなポーズを披露。動画ではビールを飲む姿がアップで映し出されており、ライブ直後の熱気が伝わってきます」（スポーツ紙記者）

しかし、同投稿が意外な物議を醸している。というのも1枚目の写真で、右腕に彫られたタトゥーがはっきり見えてしまっているのだ。確認できるタトゥーは2つで、1つはアルファベットの“E”を鏡文字にしたような、箱型の図形の中央に黒い円が描かれているもの。もう1つはストーリーズの写真でははっきりと確認できないが、同日のXに投稿された写真から類推すると花のような図案だと思われる。

ネット上では、一部のファンから

《タトゥーが見えると、せっかくの歌詞の良さが台無し》

《タトゥーは隠してほしい》

《あいみょんは大好きだけど、タトゥー入れてるのはがっかり》

《思わずぎょっとしてしまった》

など否定的な意見が寄せられてしまった。「再び騒がれてしまったようですね」と指摘するのは芸能記者だ。

「昨年8月に発売された女性ファッション誌『GINZA』9月号の表紙をあいみょんさんが飾ったのですが、そのビジュアルのインパクトが大きかったんです。まず、ヘアスタイルやメイクが“いつものあいみょん”ではなかったこと。これだけも相当な衝撃だったのですが、それ以上に物議を醸したのがチラ見えした“タトゥー”です。この件についてネットニュースが取り上げると、大きな反響を呼んでしまった」（芸能記者）

再び起きてしまった“タトゥー騒動”……。とはいえネット上では、

《相当昔からタトゥーしてるよ。何を今さら》

《タトゥーでがっかりしたっていう人は、そもそも浅い気持ちで聴いてたんでしょ》

《タトゥー入れてようがなかろうが、全く関係ないよ。みんな余計なお世話》

と、あいみょんを擁護する声も。長年のファンと思われるユーザーたちは一連の騒動を冷ややかな目で見つめているようだ――。