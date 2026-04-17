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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年4月17日は、工事不要・コードレス・IPX7防水でバスタイムを楽しくするTHANKO（サンコー）の「後付けでお手軽銭湯気分 おうちジェットバス」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

THANKO 後付けでお手軽銭湯気分 おうちジェットバス BBLE25HWH ホワイト 8,980円 （10％ポイント還元） 楽天で購入する PR PR

工事不要、3ステップで銭湯クオリティを自宅に！ 後付け型ジェットバスがお得

工事不要・コードレス・IPX7防水を備えたTHANKOの「後付けでお手軽銭湯気分 おうちジェットバス」が、現在、10％ポイント還元に！ 自宅の浴槽に設置するだけで、銭湯のようなリラックススペースに変身しますよ。

「充電→貼る→押す」の3ステップですぐに使用できる手軽さが特徴。吸盤で固定するため、賃貸でも壁や浴槽を傷つけず設置できます。

高速モード／低速モードの2段階で切り替え可能。しっかり刺激を感じたい日は高速、リラックスしたい日は低速と、目的によって使い分けられます。ノズルの向きは調整できるので、ピンポイントに水流を当てられるのもうれしいですね。

コンパクト＆完全防水、毎日でも使える！

本体は500mlペットボトル程度のコンパクトサイズ。狭い浴槽でも邪魔にならず、一人暮らしでも導入しやすいです。

コードレス充電式のため、浴室内の配線も不要。設置場所の自由度が高いのも◎。防水性能はIPX7完全防水を採用し、水中に沈めても浸水しません。

使用後は水を抜き、拭き取り・乾燥するだけ。フィルターは取り外して清掃可能なので、衛生的なのもうれしいですよね。

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Image/Source:楽天市場