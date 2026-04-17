THE ALFEE高見沢俊彦が72歳に 誕生日公演で前人未到の通算3000回の単独ライブへ
THE ALFEEの公式インスタグラムが17日に更新され、メンバーの高見沢俊彦が72歳の誕生日を迎えたことが伝えられた。
【写真】祝72歳！キラキラのTHE ALFEE高見沢俊彦
投稿では「本日、高見沢さん72歳のお誕生日を迎えました」と報告。「あっ！という間に坂崎先輩に追いつき、束の間の先輩後輩期間がおわりましたー」とつづり、2日前に72歳となった坂崎幸之助についてもユーモラスに触れている。
きょうは東京ガーデンシアターで公演を開催予定。「72歳となった高見沢さんの初ライブ」としつつ、「通算3000本目のライブ!! 無事にこの日を迎えることが出来ます」と、記念すべき公演になることもあわせて伝えた。
同公演で、THE ALFEEは日本のバンドとして前人未到となる単独公演通算3000回に到達する見込み。投稿では「これもひとえに、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝を記し、「前人未到の3000本目のステージへ」と意気込みをつづっている。
最後は「今日も変わらず3人一緒に向かいます!! これからもよろしくお願いいたします」と締めくくられた。
【写真】祝72歳！キラキラのTHE ALFEE高見沢俊彦
投稿では「本日、高見沢さん72歳のお誕生日を迎えました」と報告。「あっ！という間に坂崎先輩に追いつき、束の間の先輩後輩期間がおわりましたー」とつづり、2日前に72歳となった坂崎幸之助についてもユーモラスに触れている。
きょうは東京ガーデンシアターで公演を開催予定。「72歳となった高見沢さんの初ライブ」としつつ、「通算3000本目のライブ!! 無事にこの日を迎えることが出来ます」と、記念すべき公演になることもあわせて伝えた。
同公演で、THE ALFEEは日本のバンドとして前人未到となる単独公演通算3000回に到達する見込み。投稿では「これもひとえに、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝を記し、「前人未到の3000本目のステージへ」と意気込みをつづっている。
最後は「今日も変わらず3人一緒に向かいます!! これからもよろしくお願いいたします」と締めくくられた。