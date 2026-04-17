【追加募集のご案内】アクサ生命プレゼンツ／金子侑司さんと一緒に学ぶ“お金の基本”『ラブすぽ』マネーセミナー！！4/27（月）19:00～開催！！

【追加募集：応募期間】2026年4月17日（金）16:00開始 ～ 4月22日（水）11:59終了

（ご応募は下記「抽選申し込みページ」or チケット情報・予約サイト「パスマーケット」から検索）

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このたび、初回募集にてご当選された方のキャンセルが発生したため、若干名ではございますが追加募集を実施することとなりました。

ご参加をご希望の方は、「抽選申し込みページ」or チケット情報・予約サイト「パスマーケット」から追加募集の抽選にお申し込みくださいますようお願いいたします。

開催のお知らせ

現役時代は埼玉西武ライオンズでプレーし、盗塁王を2度獲得するなど、チームを代表するスピードスターとして活躍した金子侑司さんをゲストにお招きして、プロ野球ファンとゲストが一緒に“お金の基本”について学べるセミナーイベントを企画いたしました。



物価高が続くいま、日々の生活や将来設計について、「お金のこと」が気になっている方も多いのではないでしょうか。

4月は新年度のスタート。

新学期や新生活を迎えるこのタイミングだからこそ、将来を見据えた“お金の基本”を学んでみませんか？

本セミナーでは、プロのファイナンシャルプランナーが「お金のいろは」を分かりやすく解説。知っているようで知らない基礎知識を、金子さんと一緒に楽しく学べます。



ご来場皆さまの特典として、

● 当日のアンケート回答で、金子侑司さんとのツーショット写真撮影会を実施

● 希望者には、後日ファイナンシャルプランナーによる無料個別相談が受けられます



また、開幕から1カ月が経過したライオンズの戦況やパ・リーグ全体の展望など、金子さんに語っていただくミニトークショーも開催。

是非この機会をお見逃しなく！！

イベント概要

：2026年4月27日（月）19:00スタート、21:00終了予定：金子侑司さん（元埼玉西武ライオンズ）：ファイナンシャルプランナー 播磨崇宏さん（アクサ生命保険株式会社 横浜FA支社）：DJケチャップさん（野球日本代表スタジアムDJ、スポーツイベントMC）：無料（追加募集 若干名）：メディアドゥ セミナールーム／東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル5F（東側）※東京メトロ東西線「竹橋駅」直結※パレスサイドビル東側エレベーターより5Fにお上がり下さい：2026年4月17日（金）11:00 開始 ～ 4月22日（金）11:59 終了：アクサ生命保険株式会社 MCVP推進第1部 第1課／東京都港区白金1-17-3NBFプラチナタワー（AXA-C-260302/847-057）：株式会社日本文芸社「ラブすぽ」／東京都千代田区一ツ橋1-1-1パレスサイドビル※本マネーセミナーはアクサ生命の依頼により日本文芸社「ラブすぽ」が集客し、アクサ生命が開催致します。ただし、参加者の受付登録・参加者情報管理については日本文芸社「ラブすぽ」が責任を以て行います。：「ラブすぽ」イベント運営局／lovespo@nihonbungeisha.co.jp

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注意事項：申し込みサイトをご確認ください。