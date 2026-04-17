１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組がこの日、現役引退を表明したことを報じた。

２人で出場した２度目の五輪で、日本フィギュアスケート界に歴史を刻んだ「りくりゅう」。ショートプログラム（ＳＰ）５位からの逆転劇で日本中を感動の渦に巻き込んだ２人の決断について、コメンテーターでリモート出演のプロフィギュアスケーター・安藤美姫さんは「スケーターという立場で（りくりゅうペアの）いろんな発言だったりとか、今後についてというところを聞いていて、私はもしかしたら（引退が）あるんじゃないかなとは思ってましたけど、もしかしたら、いろんな方に対しては、すごく残念だったかなと思います」と、まずコメント。

ここでＭＣの石井亮次アナウンサーが「五輪から２か月、タイミング的に早いなと感じたということですか？」と聞くと「いや、木原選手はけがだったり、年齢的にもベテランの域で頑張ってらしたので、いろんなことを考慮して…。三浦選手が他の選手とは組まないということも、しっかりとおっしゃっていたので、もしかしたら取るものを取ったっていう気持ちもありましたし」と返答。

その上で「きっと、ここから先の人生の方がきっと、お二人の人生も長いと思いますし、そういう面で指導者としてしっかりと２人は動いて見せてあげれるというところも…。いろんなところを考えての決断だと思うので、私は早いとは思わないです」と話していた。