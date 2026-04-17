ロックバンド Esteban（エステバン）が、自身初となるEP『COLITAS』を4月29日にリリース。また、同作より新曲「Route22」を4月15日に先行配信した。

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Estebanは「ジャンルの境界線を溶かす“無国籍悲観ロックバンド”」を掲げ、2024年10月に現体制で活動を開始。5月3日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催される野外フェス『JAPAN JAM 2026』のオープニングアクトに抜擢され、『MiMiNOKOROCK FES JAPAN in 吉祥寺2026』への出演も決定している。

本EPは、2月にリリースされた「向日葵の季節」を含む全4曲を収録。ミックスエンジニアには、井上うに、細井智史、髙山浩也らが参加し、バンドのサウンドをさらに高次元へと昇華させた作品となっている。

新曲「Route22」は、重厚なギターリフで幕を開けるエッジーな1曲。攻撃的なサウンドの中にキャッチーなメロディが光る、Estebanの音楽性を体現した名刺代わりの1曲に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）