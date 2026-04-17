°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Ä¹¿È¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê166cm¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿ÈÄ¹º¹¤¢¤ë¤Î¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤Î²ô¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①°¤ÉôÎ¼Ê¿¡õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È②～⑤°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È
°¤ÉôÎ¼Ê¿¡ÊSnow Man¡Ë¤È°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØZIP!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¥¥ã¥á¥ë¿§¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
°½À¥¤Ï¡¢4·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØZIP!¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶âÍË¥ì¥®¥å¥éー¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È°ì½ï¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¸ø¼°SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÅ·µ¤¥³ー¥Êー¡×Á°¤Ë»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²°³°¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£°¤Éô¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹ー¥Ä¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¤Ã¤Á¤êÄù¤á¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡ÖZIP!¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Î¼ê¤ÎÊ¿¤Ë¾è¤»¡¢¡ÖÀ²¤ì¡×¥Þー¥¯¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°½À¥¤Ï¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡ÖZIP!¡×¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤Ê¡×¡Ö¤ªÆüÍÍ¤¬¤¢¤ëÄ«¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆó¿Í¡×¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤Î²ô¡×¡ÖÈþ¿Í¤ÈÈþ¿Í¤Î¶¦±é¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÖ¤ä¤«¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¡ßÁÖ¤ä¤«¡×¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤ëÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÌþ¤·¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¤ÈÄ¹¿È¤Î°½À¥¤ÈÊÂ¤ó¤À°¤Éô¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¿ÈÄ¹º¹¤¢¤ë¤Î¡×¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¿ÈÄ¹º¹¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£