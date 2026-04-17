◇近畿学生野球春季リーグ第5節1回戦 大工大1―6阪南大（2026年4月17日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

大学野球の近畿学生野球春季リーグは17日、第5節1回戦が行われ、大工大は阪南大に1―6で敗れて初戦を落とした。

「3番・右翼」の岡田光平（4年）が2安打1打点と存在感を放った。

0―2の6回1死二塁で右翼線への適時二塁打、8回2死無走者では右前打を放った。

「（6回は）初球から直球を狙い、甘い球を仕留めることができました」

1メートル84、90キロの大型外野手。昨年は春秋連続でベストナインを受賞し、秋には首位打者を初受賞するなど強打を武器とする。

報徳学園（兵庫）では3年夏に背番号15と2桁背番号が続いた。それでも「大卒でのプロ入りを目指して大学に進学した。入学当初は2部だったので、昇格してからが勝負だと思っていました」とプロ入りを掲げて打力を磨いてきた。

今春からは「球がバットに乗る感覚がある」とドジャース・大谷の構え方を真似ている。体重は2キロ増の90キロに増量。そして今春は、打率・318（22打数7安打）と上々の結果を残している。

球場では中日などNPB5球団のスカウトが視察。「進路のことよりも、まずはこの春に全国大会に出ることが一番大切」と2019年春以来14季ぶりの優勝を誓った。

◇岡田 光平（おかだ・こうへい）2005年（平17）1月11日生まれ、大阪市出身の21歳。小4からソフトボールを始め、小6から中3までナガセボーイズに所属。報徳学園（兵庫）では2年秋に背番号17でベンチ入りし、3年春は背番号7。大工大では1年春からリーグ戦に出場し、3年秋に首位打者を受賞。50メートル走6秒2、遠投110メートル。1メートル84、90キロ。右投げ左打ち。