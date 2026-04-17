◇MLB エンゼルス11-4ヤンキース(日本時間17日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が今季第8号となるソロホームランを記録。メジャー本塁打数トップタイに浮上しました。

この日「2番・ライト」でスタメン出場したジャッジ選手。初回の第1打席に入ると、高めに浮いた5球目のストレートを上手く捉え、レフトスタンドへ。先制したエンゼルスに対し、すぐさま1点を返す豪快な一発をたたき込みました。

この一発でシーズン8本目に到達したジャッジ選手。カージナルスのジョーダン・ウォーカー選手と並んでメジャー最多タイとなりました。

カード初戦の日本時間14日には、エンゼルスのマイク・トラウト選手と揃って2本のホームランを記録。前日16日にもホームランを放っており、これで2試合連続、このカード4本目と量産体制に入っています。

一方、エンゼルスのトラウト選手もこの日ホームランを放ち、ヤンキースとの4連戦すべてでアーチを記録。今季通算7本とし、本塁打ランキングで3位タイにつけています。