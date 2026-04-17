USJ『葬送のフリーレン』レストランのメニュー発表 フェルンのパフェなど豊富に用意
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）では、スペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中。アニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションにより開催する、作品世界を“食”で体感する新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』、大人気コースターでのスリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』、オリジナルグッズについての最新情報が発表された。
【写真】量多すぎ！ヒンメルのオムレツ・フェルンのパフェなどのメニュー
期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』をはじめ、「葬送のフリーレン」とのコラボレーション・プログラムは、2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）の期間限定で開催される。
『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』は、「葬送のフリーレン」の世界に存在するような町のレストランをテーマにしている。ゲストは、旅人となって、冒険に思いを馳せながら、「葬送のフリーレン」の世界にひたることができふ。店内には、これまでの旅の思い出をちりばめたステンドグラス調の窓が広がり、まるでフリーレンたちと同じ空間にいるような感覚で食事を楽しむことができる。
フリーレンが喰いためていたようなビーフプレート、ヒンメルの好物であるオムレツやシュタルクとアイゼンの思い出のハンバーグ、そしてハイターのためのビールのような泡がのったスープなど、みんなの大好物をモチーフにしたプレートが登場。“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に全身でひたれる“食体験”を満喫できる。「フリーレンのビーフプレート 〜赤ワイン香るデミグラスソース〜」は、柔らかく煮込んだお肉をデミグラスソースで味わうひと皿。花畑のようなミモザサラダや杖を模したパンで、フリーレンの旅気分を味わえる。
「ヒンメルのオムレツプレート」はチーズソースがかかった勇者の好物オムレツがメイン。ヒンメルのやさしさと勇敢さが詰まったプレート。「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」は頑張った者に贈られるハンバーグと、おつまみにもなるフィッシュ＆チップス。アイゼンとハイターの2人が思い浮かぶ贅沢なプレートとなっている。
“新パーティー”がテーマのハンバーグやオムライスが入った宝箱のようなキッズメニューも登場。ドリンクやスウィーツもセットになった充実のラインナップでお届け。「花香る フリーレンのホワイトソーダ」は、ほのかな花の香りと淡いブルーが美しいドリンク。魔法の杖を携えた涼やかな佇まいを演出している。
蒼月草などの花に囲まれた華やかなデザインの木製コースター付きセットも。「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ」は、柔らかな色味のムースやゼリーをあしらいフェルンらしさを演出、魔法の軌道をイメージしたホワイトチョコがポイント。蝶と鏡蓮華をあしらった大人っぽいデザインのスプーン付きセットもある。
「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」は、チョコレートケーキにシュタルクの閃天撃がさく裂した作中の印象的なシーンを再現。中に閉じ込めたラズベリーソースと飛び散るパッションソースで爽やかな味わいに仕上がっている。
耳元であなただけに語り掛ける“超興奮”のコースター、ストーリー・ライドは、2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）の期間限定で開催。パークでしか出会えない「葬送のフリーレン」の世界に全身でひたれる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮・超爽快”なストーリー・ライド体験を満喫できる。
また、「葬送のフリーレン」の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズが新登場。フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち花畑が現れる魔法をかけたような、オリジナルキーアートがインパクト大のTシャツや、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルのぬいぐるみキーチェーンなど、ファンの心をくすぐる細部までこだわったグッズをそろえている。フリーレンやヒンメルがちょこんと乗ったカチューシャを身に着けて、アトラクションも楽しめる。
期間限定アトラクション『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』をはじめ、「葬送のフリーレン」とのコラボレーション・プログラムは、2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）の期間限定で開催される。
『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』は、「葬送のフリーレン」の世界に存在するような町のレストランをテーマにしている。ゲストは、旅人となって、冒険に思いを馳せながら、「葬送のフリーレン」の世界にひたることができふ。店内には、これまでの旅の思い出をちりばめたステンドグラス調の窓が広がり、まるでフリーレンたちと同じ空間にいるような感覚で食事を楽しむことができる。
フリーレンが喰いためていたようなビーフプレート、ヒンメルの好物であるオムレツやシュタルクとアイゼンの思い出のハンバーグ、そしてハイターのためのビールのような泡がのったスープなど、みんなの大好物をモチーフにしたプレートが登場。“人を知るため”に旅をするフリーレンの感動の物語に全身でひたれる“食体験”を満喫できる。「フリーレンのビーフプレート 〜赤ワイン香るデミグラスソース〜」は、柔らかく煮込んだお肉をデミグラスソースで味わうひと皿。花畑のようなミモザサラダや杖を模したパンで、フリーレンの旅気分を味わえる。
「ヒンメルのオムレツプレート」はチーズソースがかかった勇者の好物オムレツがメイン。ヒンメルのやさしさと勇敢さが詰まったプレート。「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」は頑張った者に贈られるハンバーグと、おつまみにもなるフィッシュ＆チップス。アイゼンとハイターの2人が思い浮かぶ贅沢なプレートとなっている。
“新パーティー”がテーマのハンバーグやオムライスが入った宝箱のようなキッズメニューも登場。ドリンクやスウィーツもセットになった充実のラインナップでお届け。「花香る フリーレンのホワイトソーダ」は、ほのかな花の香りと淡いブルーが美しいドリンク。魔法の杖を携えた涼やかな佇まいを演出している。
蒼月草などの花に囲まれた華やかなデザインの木製コースター付きセットも。「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ」は、柔らかな色味のムースやゼリーをあしらいフェルンらしさを演出、魔法の軌道をイメージしたホワイトチョコがポイント。蝶と鏡蓮華をあしらった大人っぽいデザインのスプーン付きセットもある。
「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」は、チョコレートケーキにシュタルクの閃天撃がさく裂した作中の印象的なシーンを再現。中に閉じ込めたラズベリーソースと飛び散るパッションソースで爽やかな味わいに仕上がっている。
耳元であなただけに語り掛ける“超興奮”のコースター、ストーリー・ライドは、2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）の期間限定で開催。パークでしか出会えない「葬送のフリーレン」の世界に全身でひたれる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの“超興奮・超爽快”なストーリー・ライド体験を満喫できる。
また、「葬送のフリーレン」の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズが新登場。フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち花畑が現れる魔法をかけたような、オリジナルキーアートがインパクト大のTシャツや、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルのぬいぐるみキーチェーンなど、ファンの心をくすぐる細部までこだわったグッズをそろえている。フリーレンやヒンメルがちょこんと乗ったカチューシャを身に着けて、アトラクションも楽しめる。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優