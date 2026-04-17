視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

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田村裕探偵の調査した『ツイスター最強男』は、岐阜県の男性（27）から。ツイスターゲームをご存じだろうか？実は僕は“ツイスターゲーム最強男”なのだ。これまで何人かと対戦してきたが、無敗！さらに、新たな発見をした。服という余計なものを取っ払って裸でやると、無双状態になるのだ。この状態で、僕に勝てる人はおそらくどこを探してもいないと思う。僕が真の「裸ツイスターゲーム最強男」であることを確認していただき、もし僕よりも強そうな人がいたら、ぜひ対決させて欲しい、というもの。

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依頼者の自宅は元々散らかっていて、足の踏み場がなかった。そこで、裸のまま通ろうと苦心していたのが、ツイスターゲームの練習になったと言う。まず服を着た状態で、依頼者、田村探偵、ADの３人で勝負を開始。しかし、依頼者は積極的に攻めるも弱い！ そこで全員がパンツ一丁でゲームをスタート。すると、田村、ADが次々と脱落していった。ここで、強靭なプロレス選手を刺客として招集。ゲームを始めるも、６手目で依頼者が脱落し…。真の「裸ツイスターゲーム最強男」が、今、明らかになる！？

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4月17日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、松井ケムリ探偵が調査した『超巨大スズメバチの巣をとりたい』竹山隆範探偵の『獅子舞大好きな５才児』など、様々な依頼を解決した。