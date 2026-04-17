【2009 Fender Mexico Classic Series Telecaster Custom、1987 Fender Japan TL52 (Mod)、2019 Bacchus BTE-1】（埼玉県 アフロメガネ 23歳）

狭い部屋にテレキャスターを3本飼っています。

メインは左の黒のテレキャスターカスタムです。メキシコのクラシックシリーズを当時ヤフオクで安く競り落として入手しました。試奏をせずにギターを購入するのは初めてだったのですが、ルックス・サウンド・弾き心地全てどストライクでニッコリでした。フロントハムですがスタンダードなテレキャスターのように歯切れのいい音で守備範囲は広いです。だいたいどんな曲もこれで対応できます。

真ん中は1987年製のジャパンビンテージです。87年製のTL52ボディに88年製のTL62のネックが突き刺さってるギターです。50年代のブロンド、ブラックピックガードにローズ指板を丁度探していた時にたまたま見つけて即決しました。このギターはなんといってもとんでもなくチューニングが安定します。全く狂わなくて怖いです。サウンドはかなりハイが出る印象で、金属的なサウンドが特徴です。

一番右はバッカスの一番エントリーラインのものです。ときどき半音下げチューニングにするのですが、毎回チューニング変えるのもめんどくさいので安いのを買っちゃおう、と思い購入したものです。この中ではいちばんリーズナブルなものですが作りはかなりしっかりしており、サウンドも王道のテレキャスターサウンドで安いといって侮ることなかれ、って感じです。そして唯一のサテンネックで、演奏性もGoodです。

実はもう一本フェンジャパのギターを持っているのですが、それはNo.1916の写真に写っているものです。なにを隠そう1916のレスポールスペシャルを紹介した少年の兄です。返して欲しいな、そのギター。

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おーい、蒲焼さん太郎さん、アフロメガネのお兄ちゃんが「テレ返してほしい」ってよ。でも兄弟なら借りパクもやむなし。それにしてもテレって人気よね。ここ最近、J-POP／J-ROCK界隈ではテレキャスター人気が群を抜いていると思うんですよね。どんなバンドでも必ずテレ持っているでしょ？（個人的な勝手な印象、エビデンスなし）今の若者にぶっ刺さっている一番の要因って何なんでしょう。俺こそが世界一のテレマニアという殿方に、むさ苦しいほどのテレ愛の投稿をお待ちしております。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

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