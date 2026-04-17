漫画『本なら売るほど』（KADOKAWA）の最新3巻が4月15日（水）に発売された。

【画像】『本なら売るほど』広告サイネージやボイスコミック公開

「マンガ大賞2026」大賞、「このマンガがすごい！2026」（宝島社）オトコ編第1位、最新3巻発売を記念し、ボイスコミックを公開した。収録内容は、コミックス1巻の第2話「コーヒーにこんぺいとう」。「十月堂」店主役を石川界人、若林夫人役を島本須美が演じた。

紀伊國屋書店新宿本店1Fの大型柱サイネージ「HASHIRA VISION」、紀伊國屋書店新宿本店エスカレータ横サイネージ、紀伊國屋書店KINOビジョン（KINOビジョンレジモニター、サイネージポスター）、ジュンク堂書店池袋本店のLEDビジョンに「本なら売るほど」の広告も掲出中だ。

年若いひっつめ髪の店主が営む、街の小さな古本屋「十月堂」。棚作りに工夫を凝らしたり、厄介な来訪者に悪戦苦闘したりしながら、今日ものんびり営業中です。人の手を渡り、時を超え、今なお次なる読み手を待っている本のために。読めばきっと、誰かと本の話がしたくなる。本と人生をめぐる短編連作ドラマ。

■書店広告掲出情報・紀伊國屋書店 新宿本店 HASHIRA Vision掲出期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）・ジュンク堂書店 池袋本店 LEDビジョン掲出期間：2026年4月15日（水）～5月14日（木）・紀伊國屋書店新宿本店エスカレータ横サイネージ掲出期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）・紀伊國屋書店KINOビジョン（KINOビジョンレジモニター、サイネージポスター）掲出期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

■受賞/選出歴（一部）・「マンガ大賞2026」大賞・「このマンガがすごい！2026」（宝島社）オトコ編 第1位・「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2026」（主催：日販）第1位・『ダ・ヴィンチ』「BOOK OF THE YEAR 2025」コミックランキング1位

（文＝リアルサウンド ブック編集部）