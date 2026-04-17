長距離ヨユーの最安モデルとは？

スバルは2026年4月9日、電気自動車（EV）の新型「トレイルシーカー」を発表し、同日に受注を開始しました。

なかでも、最も安価なエントリーモデルは一体どのような仕様になっているのでしょうか。

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スバル初のEVである「ソルテラ」は2022年5月に発売されました。トヨタとの共同開発によるEV専用プラットフォーム「e-TNGA」を採用したSUVです。

2025年10月の改良ではデザインを刷新したほか、航続距離の向上や急速充電時間の短縮など、電気自動車としての利便性を高めるアップデートが施されました。

今回発表されたトレイルシーカーは、そんなソルテラをベースとした新型車で、スバルのEV第2弾となるミッドサイズSUVとして加わりました。

ラインナップは、ET-SS（FWD／AWD）とET-HS（AWD）の3種類。このうち最も安価なモデルは「ET-SS（FWD）」です。

ボディサイズは全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm、ホイールベースは2850mm。ソルテラ（4690mm）と比べて全長が155mm延長されています。

最低地上高は210mm。SUVとステーションワゴンの要素を融合させた流麗なシルエットです。

ガンメタリック塗装の18インチアルミホイールやラダータイプの大型ルーフレールを装着し、ギア感を強調したデザインとしています。

6つのシグネチャーランプや発光式の六連星オーナメントにはスバルらしさも感じられます。

また、赤く光るスバルのロゴが入った横一文字のリアコンビネーションランプは、力強く先進的な印象を与えます。ボディカラーは全6色から選択可能です。

内装は2列5人乗りで、水平基調のインストルメントパネルデザインを採用。14インチの大型センターディスプレイには車両情報やハードスイッチが集約され、直感的な操作を可能としています。シート表皮は合成皮革、内装色はブラックです。

ステアリングホイールの全周を温めるヒーターを搭載。さらに、運転席・助手席（パワーシート）と後席にもシートヒーターを備えるなど、快適装備が充実しています。

フロアコンソールトレイには、Qi規格に対応のスマートフォン2台を同時充電できるワイヤレス充電器を標準搭載。

ソルテラからリアオーバーハングを延長したことで、後席の足元空間にゆとりを確保。ラゲッジスペースは633リットルの大容量を実現しています。

安全面では、予防安全パッケージ「スバルセーフティセンス」を装備。渋滞時支援はオプション設定、駐車操作支援は標準搭載としています。

FWDモデルとAWDモデルの主な違いは、パワートレインと航続距離にあります。フロントモーターの最高出力は167kW（227PS）、最大トルクは268Nmです。

リチウムイオンバッテリー容量は74.7kWhで全車共通。FWD車の航続距離はWLTCモードで734kmとトレイルシーカーのなかで最も優れた数値を記録し、AWD車の690kmを上回ります。

充電は最大150kWの急速充電に対応。また、バッテリーの温度を事前に最適化するプレコンディショニング機能により、寒冷地での急速充電性能も向上しており、外気温マイナス10度の厳しい環境下でも、約10％から約80％まで最短約28分で急速充電が可能としています。

なお、価格（消費税込み）は539万円で、最上級モデル「ET-HS（AWD）」との価格差は99万円です。

さらに国のCEV補助金の交付額は129万円で、補助金受給後の参考価格は410万円となるのにくわえて、自治体によっては独自の補助金を受け取れる場合があります。