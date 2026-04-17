LIV存続危機には「戦争」も影響 会長でPIF総裁のアルルマヤン氏が言及
サウジアラビアの政府系ファウンド「PIF」が、超高額賞金がかけられるLIVゴルフへの資金援助を打ち切る可能性が英国のフィナンシャル・タイムズ紙が報道し、ゴルフ界に激震が走っている。
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そんななか、LIVゴルフ会長でPIFの総裁も務めるヤシル・アルルマヤン氏がサウジアラビアのテレビ局、アルアラビア放送に出演。イランでの戦争がPIFの投資に影響を与えるかを聞かれると「戦争やその他の理由で、現在すべての投資や取引の見直しをしている」と回答したと英テレグラフ紙が伝えた。さらにアルルマヤン会長は「LIVゴルフへの投資を中止するか、また別の投資へ乗り出すかは現時点では答えることはできない」とも付け加えた。「戦争が起きているか、起きていないかに関わらず状況は常に流動的だ。しかしひとたび戦争が起これば、優先順位が変わるというプレッシャーはさらに強まる」とした。第一報を報じたファイナンシャル・タイムズ紙は関係者の話として、資金提供打ち切りは早ければ16日（木）にも行われるとしていたが、LIVゴルフのメキシコシティ大会は予定通り開幕。現時点で発表はされていない。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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