K（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平が実写映画『ブルーロック』に出演決定！エゴさ漲るキャラビジュ＆最新映像公開

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K（&TEAM）、綱啓永、樋口幸平が、映画『ブルーロック』に出演決定。

エゴさ漲るキャラクタービジュアルと最新映像も到着した。

■「あえて笑顔をみせずに『目』で感情を伝える演技を心掛けました」（K）

累計発行部数5,000万部を突破、日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸・ノ村優介/講談社『週刊少年マガジン』連載）が、待望の実写映画化。『キングダム』シリーズや『国宝』、『SAKAMOTO DAYS』などを手掛けるCREDEUSが制作を務め、ワールドカップ開幕を間近に控えた本年が、8月7日に公開となる。

『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生FW（フォワード）たちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語。常識を打ち破る斬新な設定と個性を爆発させるエゴイスティックなキャラクターたち、そして予測不能なストーリー展開が国内外の読者を熱狂させ、サッカー漫画の新たな金字塔として絶大な人気を誇る。

これまで2022年にTVアニメ化、2024年には劇場アニメが公開、さらにスマホゲーム、舞台化など幅広い分野にてメディアミックスを展開してきた『ブルーロック』。2025年に実写映画化を発表し、1月～2月にかけて主演・潔世一を演じる高橋文哉を皮切りに、櫻井海音・高橋恭平（なにわ男子）・野村康太らチームＺのエゴ剥き出しの表情を切り取ったビジュアルをひとりずつ次々と解禁すると、SNSを中心に連日盛り上がりを見せた。

また、同2月に行われチームZのキャスト陣が登壇した製作報告会では、本編の一部を初公開したティザー映像と共に“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八を窪田正孝が演じることも解禁。原作からそのまま飛び出してきたようなビジュアルは瞬く間にトレンドを席巻。かつてないスケールで描かれる“エゴイストたちの戦い”が、世界中から熱い注目を集めている。

そしてこのたび、チームZの前に立ちはだかる伍号棟の絶対王者“チームV”のキャストが解禁。

天賦の才に恵まれた天才ストライカー、凪誠士郎をＫ（&TEAM）、御影玲王を綱啓永、剣城斬鉄を樋口幸平が演じる。

桁外れな実力者が揃い圧倒的な得点力を誇る伍号棟最強チームとしてチームZに立ちはだかる“チームV”のメンバーがついに解禁。長身かつ天才的なサッカースキルでチームＶの得点王・凪誠士郎役を演じるのはHYBE JAPAN傘下のレーベルから2022年12月にデビューした9人組のグローバルグループ&TEAMのK。

グループでは圧巻のダンスパフォーマンスを魅せつつも、バラエティスキルが高く多数のテレビ番組でも活躍。さらには『東京2025世界陸上』の応援サポーターを務めるなどあらゆるジャンルで国内外問わず活動の幅を広げているKが原作の人気キャラクター・凪誠士郎役に抜擢され、「撮影現場では慣れないことの連続で、ピンチに感じる場面も多々ありましたが、チームVの綱啓永さんや樋口幸平さん、座長の高橋文哉さんを始めとするキャスト・スタッフの皆さんに支えられ、少しずつ不安が消えていきました。『ブルーロック』という作品で個人として映画初出演を飾ることができ、本当に光栄です」と喜びのコメントを寄せた。

頭脳明晰・運動神経抜群の御曹司で凪のサッカーの才能を見出した御影玲王役を演じるのは綱啓永。2017年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞し、高橋文哉と共演したドラマ『君の花になる』ではボーイズグループ“8LOOM”のメンバーとして人気を拡大、最近も『#真相をお話しします』『教場 Reunion／Requiem』、2026年公開の『口に関するアンケート』など話題作への出演が途切れない綱。

「『ブルーロック』の映画化のお話は耳にしていたので、出演することが決まった時はワクワクが止まらなかったです。主演の（高橋）文哉と、大袈裟じゃなく「ひとつの時代をつくろう！」と熱い会話をしたことを今でも覚えています。座長としての彼の姿は、同世代として「あんなについていきたいと思える人はいない」と感じるほど魅力的で、本当にかっこよかったです 」と撮影当時を振り返った。

そして、爆発的な加速力を武器に敵陣に斬りこむ剣城斬鉄役を演じるのは、幼少期からサッカーに打ち込み、プロ選手を目指して本格的にサッカーに励んでいた経歴を持ち、原作も元々大好きだったという樋口幸平。「元々『ブルーロック』が大好きで、「現実世界にもし『ブルーロック』の世界が実在していたら…」と想像しながら見ていました。大好きな作品に参加できることは本当に嬉しいですし、素晴らしいキャストの皆さんに出会えたことが僕自身の財産になりました」と語った。

また、先のティザー映像では“ブルーロック”入寮テスト「鬼ごっこ」の様子を一部解禁したが、ついに第一次選考「総当たりリーグ戦」の映像が初解禁。天才・凪のスーパープレイをはじめ並外れた身体能力でチームZを翻弄するチームVのサッカーパフォーマンスが垣間見られ、どんなエゴいバトルが繰り広げられるのか期待が高まる。

メイン写真：チームV FACEビジュアル【センター：K（凪誠士郎役）、右：綱啓永（御影玲王役）、左：樋口幸平（剣城斬鉄役）】

■K（&TEAM） コメント

■綱啓永 コメント

■樋口幸平 コメント

■松橋真三プロデューサー コメント

■映画情報

『ブルーロック』

8月7日（金） 全国公開

原作： 金城宗幸・ノ村優介『ブルーロック』（講談社「週刊少年マガジン」連載）

出演：

高橋文哉

櫻井海音 高橋恭平 綱啓永 野村康太 / K（&TEAM）

青木柚 西垣匠 樋口幸平 倉悠貴

窪田正孝

制作： CREDEUS

監督： 瀧悠輔

脚本： 鎌田哲生

製作： CK WORKS

配給： 東宝

(c)金城宗幸・ノ村優介／講談社 (c)CK WORKS

■関連リンク

映画『ブルーロック』作品サイト

BLUELOCK-MOVIE.JP