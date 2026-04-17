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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

飲食店などの床にバッグを置かずに済むハンガーは便利ですが、天板が厚くて使えなかったという経験はありませんか？

そんな悩みに応えるべく登場したのが「スマフックAir ロングver」。7cmの長めフック設計により最大6cmの天板まで対応。加えて航空宇宙グレードの「A7075超々ジュラルミン」素材により、圧倒的な軽さと強度を両立しているのがポイントです。

おトクな先行割引の情報もあったので、さっそく詳細からチェックしていきましょう。

シリーズ最高傑作。A7075超々ジュラルミン採用で、超軽量35g＆高強度を実現。 2,587円 【超超早割 35%OFF】 詳細をチェック

対応する机やカバンが広がった

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世の中には多くのバッグハンガーがありますが、“分厚い机にかけられない”という問題は起きがちです。その点を「スマフックAir」は7cmのロングフックでカバーし、最大6cmの天板にも対応しました。

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同時に引っ掛ける部分も延長され、2つの鞄を同時にかけられるゆとりも嬉しいポイント。

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自分の分だけでなく、パートナーのバッグも一緒に掛けられるのはとってもスマートですね。

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バッグ以外に資料用の紙袋を持つことが多いビジネスパーソンにも嬉しい仕様。

たった35gで20kgまでホールド

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本製品の重量はたった35g。一般的なサクランボ約4粒ほどのため、バッグに入れても存在感はないでしょう。

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それでいて耐荷重は20kg。写真のような大きなケースとコンクリートブロックでも問題ないので、普段使いのバッグ程度は余裕ですね。

スマホスタンドにも

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バッグハンガーだけでなく、スマホやタブレットスタンドとして使えるのも便利なポイント。オプションのカラビナを使えばバッグに常備しやすいですし、キーホルダーとして使っていれば活躍シーンは多そうですね。

価格も先行割引価格で約2,500円ほどとお手頃なのがいいですね。気になった人はぜひ、商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya, YouTube