映画『ストリートファイター』怒涛のバトルを収めたティザー映像解禁 ゲーム版と同じ声優陣が吹替に登場
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』より、ティザー予告映像が解禁。併せて、日本語吹き替えキャストの情報、さらにはキタオ・サクライ監督が日本のファンへ熱い思いを語る特別コメント動画も公開された。
【動画】『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー映像
本作は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
ティザー予告映像の冒頭では、格闘家としてスターダムへとのし上がり、スポットライトを浴びるケン（ノア・センティネオ）の姿が映し出される。断崖絶壁の海辺で修行に励むダルシム（ヴィドゥユト・ジャームワール）、覚悟を決めた表情で歩みを進めるガイル（コーディ・ローデス）らの姿も続き、物語の幕開けを予感させる。
場面がリングへと切り替わると、実況ドン・ソバージュ（アンドリュー・シュルツ）の「世界最高の格闘家たちが集結した！」という叫びが響き渡り、対戦相手を打ち倒すケンの姿が一気に見る者を引き込む。
勝利に歓喜し、浮かれるケンの前に現れるのは春麗（カリーナ・リャン）。「あなたはもうウォリアーじゃない。見世物よ」と痛烈な言葉を突きつけ、かつての情熱を失ったケンに“名誉挽回のチャンス”としてトーナメントへの参戦を促す。さらに春麗は、隠遁生活を送るリュウ（アンドリュー・小路）のもとを訪れ、「俺が今歩んでるのは戦いの道じゃない」と拒絶する彼を一蹴。「ケンが王者になる番かもね」と挑発し、止まっていた運命の歯車を再び動かしていく。
特報の中盤では、静かな部屋で相対するリュウとケンの姿が映し出される。再会したリュウに対し、感情を爆発させ襲いかかるケン。しかしリュウはそれを軽くいなし、「座れ」と静かに諭す。「このトーナメントはただの大会じゃない」という言葉からは、その裏に潜む巨大な危機と、再び戦いに身を投じる覚悟がにじみ出る。
やがて映像はアドレナリン全開の怒濤（どとう）のバトルへと突入し、「ストリートファイター」ファンもうなる必殺技の数々が、かつてないリアルさと迫力で次々とさく裂。不敵な笑みを浮かべ構えるダルシム、ガイルが放つ鮮烈な〈サマーソルトキック〉、バルログ（オーヴィル・ペック）との激突など、圧巻のアクションが連続する。さらに春麗は多彩な足技を繰り出し、ザンギエフ（オリヴィエ・リヒタース）が豪快な〈ロシアンスープレックス〉でケンをたたきつけるシーンは見どころの一つだ。
キャミィ（ライナ・バランディンガム）がバズーカを放つド派手なアクションに続き、舞い上がる砂煙の中からエドモンド本田（後藤洋央紀）が登場。そこへリュウの鋭い〈竜巻旋風脚〉がさく裂する。漆黒のオーラを纏う豪鬼（ロマン・レインズ）、そしてケンの魂を込めた〈昇龍拳〉、ブランカ（ジェイソン・モモア）の野性味あふれる叫びが映し出され、ボルテージは最高潮へと達する。
ラストは、ケンの「今だリュウ！」という叫びに呼応し、リュウが満身の力を込めて「波動拳！」を解き放つ。画面を覆い尽くす圧倒的なエネルギーは、これまでの映像化の概念を覆す“本物”の完成を強く印象づける。
日本語吹き替え版キャストも一挙解禁。リュウ役に高橋広樹、ケン役に岸祐二、春麗役に折笠富美子、ガイル役に安元洋貴、キャミィ役に沢城みゆき、バイソン役に鶴岡聡。ゲーム「ストリートファイター」シリーズでおなじみのキャストが吹き替えを担当し、原作の魂を受け継ぎながら、日本語ならではの熱量を吹き込む。さらにドン・ソバージュ役にはチョーが決定した。
また、実写版のキャスト発表時に話題となった、ゲームのキャラクターセレクト画面に見立てたビジュアルの日本語吹き替え版も公開された。
本作のメガホンをとったキタオ・サクライ監督からの特別コメント動画も公開。日本で生まれて米国で育ったキタオ監督は「日本の皆さん、こんにちは」と日本語であいさつし、「アメリカに住んでからも日本との繋がりは強く、『ストリートファイター』はとても大切なゲームでした」と、流ちょうな日本語で語る。
また、「お気に入りのキャラクターはリュウで、（日本人の）彼が世界中のファイターたちと闘うのが、自分にとってとてもクールなことだった」と、ルーツである日本のゲームが自身の幼少期と強く結びついていたことを明かしている。
さらに、撮影が始まる前には、カプコン本社で製作にも名を連ねる『ストリートファイター6』ゲームディレクターの中山貴之と作品について話し合いを行ったという。映像には中山のインタビューも含まれ、「監督をはじめ、スタッフ全員がストリートファイターを愛し、自分たちと同じ“ファン”でいてくれることが何より安心できる」と太鼓判を押している。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』 は、10月16日より全世界同時公開。
【動画】『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー映像
本作は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
ティザー予告映像の冒頭では、格闘家としてスターダムへとのし上がり、スポットライトを浴びるケン（ノア・センティネオ）の姿が映し出される。断崖絶壁の海辺で修行に励むダルシム（ヴィドゥユト・ジャームワール）、覚悟を決めた表情で歩みを進めるガイル（コーディ・ローデス）らの姿も続き、物語の幕開けを予感させる。
勝利に歓喜し、浮かれるケンの前に現れるのは春麗（カリーナ・リャン）。「あなたはもうウォリアーじゃない。見世物よ」と痛烈な言葉を突きつけ、かつての情熱を失ったケンに“名誉挽回のチャンス”としてトーナメントへの参戦を促す。さらに春麗は、隠遁生活を送るリュウ（アンドリュー・小路）のもとを訪れ、「俺が今歩んでるのは戦いの道じゃない」と拒絶する彼を一蹴。「ケンが王者になる番かもね」と挑発し、止まっていた運命の歯車を再び動かしていく。
特報の中盤では、静かな部屋で相対するリュウとケンの姿が映し出される。再会したリュウに対し、感情を爆発させ襲いかかるケン。しかしリュウはそれを軽くいなし、「座れ」と静かに諭す。「このトーナメントはただの大会じゃない」という言葉からは、その裏に潜む巨大な危機と、再び戦いに身を投じる覚悟がにじみ出る。
やがて映像はアドレナリン全開の怒濤（どとう）のバトルへと突入し、「ストリートファイター」ファンもうなる必殺技の数々が、かつてないリアルさと迫力で次々とさく裂。不敵な笑みを浮かべ構えるダルシム、ガイルが放つ鮮烈な〈サマーソルトキック〉、バルログ（オーヴィル・ペック）との激突など、圧巻のアクションが連続する。さらに春麗は多彩な足技を繰り出し、ザンギエフ（オリヴィエ・リヒタース）が豪快な〈ロシアンスープレックス〉でケンをたたきつけるシーンは見どころの一つだ。
キャミィ（ライナ・バランディンガム）がバズーカを放つド派手なアクションに続き、舞い上がる砂煙の中からエドモンド本田（後藤洋央紀）が登場。そこへリュウの鋭い〈竜巻旋風脚〉がさく裂する。漆黒のオーラを纏う豪鬼（ロマン・レインズ）、そしてケンの魂を込めた〈昇龍拳〉、ブランカ（ジェイソン・モモア）の野性味あふれる叫びが映し出され、ボルテージは最高潮へと達する。
ラストは、ケンの「今だリュウ！」という叫びに呼応し、リュウが満身の力を込めて「波動拳！」を解き放つ。画面を覆い尽くす圧倒的なエネルギーは、これまでの映像化の概念を覆す“本物”の完成を強く印象づける。
日本語吹き替え版キャストも一挙解禁。リュウ役に高橋広樹、ケン役に岸祐二、春麗役に折笠富美子、ガイル役に安元洋貴、キャミィ役に沢城みゆき、バイソン役に鶴岡聡。ゲーム「ストリートファイター」シリーズでおなじみのキャストが吹き替えを担当し、原作の魂を受け継ぎながら、日本語ならではの熱量を吹き込む。さらにドン・ソバージュ役にはチョーが決定した。
また、実写版のキャスト発表時に話題となった、ゲームのキャラクターセレクト画面に見立てたビジュアルの日本語吹き替え版も公開された。
本作のメガホンをとったキタオ・サクライ監督からの特別コメント動画も公開。日本で生まれて米国で育ったキタオ監督は「日本の皆さん、こんにちは」と日本語であいさつし、「アメリカに住んでからも日本との繋がりは強く、『ストリートファイター』はとても大切なゲームでした」と、流ちょうな日本語で語る。
また、「お気に入りのキャラクターはリュウで、（日本人の）彼が世界中のファイターたちと闘うのが、自分にとってとてもクールなことだった」と、ルーツである日本のゲームが自身の幼少期と強く結びついていたことを明かしている。
さらに、撮影が始まる前には、カプコン本社で製作にも名を連ねる『ストリートファイター6』ゲームディレクターの中山貴之と作品について話し合いを行ったという。映像には中山のインタビューも含まれ、「監督をはじめ、スタッフ全員がストリートファイターを愛し、自分たちと同じ“ファン”でいてくれることが何より安心できる」と太鼓判を押している。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』 は、10月16日より全世界同時公開。